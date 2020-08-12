الهند: مقتل شخصين على الأقل وجرح العشرات في أعمال شغب احتجاجا على منشور مسيء للنبي محمد

ضباط الشرطة يوقفون المتظاهرين أثناء احتجاجهم على قانون الجنسية الجديد ، في تشيناي ، الهند، 21 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

لاقى شخصان حتفهما الثلاثاء على الأقل في مدينة بنغالور الهندية الواقعة جنوبي البلاد، في أعمال شغب احتجاجا على منشور على فيس بوك اعتبر "مهينا" لنبي الإسلام محمد. وسقط 60 شرطيا جرحى في مواجهات مع حشد غاضب هاجم مركزا للدرك وأحرق عددا من الآليات وكذلك منزل عضو في المجلس المحلي للمدينة اتهم ابن شقيقه بضلوعه في وضع المنشور على موقع التواصل الاجتماعي. ولم يعرف إلى الآن ما كان يحتويه المنشور من إساءات.

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قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل بجروح خطيرة الثلاثاء في مدينة بنغالور بجنوب الهند، كما جرح نحو ستين شرطيا وصحافي في أعمال شغب أفضت إلى مواجهات بين الشرطة وآلاف المسلمين الغاضبين، على إثر وضع منشور على فيس بوك اعتبر "مهينا" للنبي محمد، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء.

وقالت الشرطة إن نحو ستين شرطيا جرحوا مساء الثلاثاء عندما هاجم حشد غاضب مركزا لها وأحرق آليات ومنزل عضو في المجلس المحلي اتهم ابن شقيقه بوضع المنشور الذي لم يعرف مضمونه.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لسكان يحاولون دخول المركز ويرددون هتافات أمام منزل العضو المنتخب. وأطلقت الشرطة الرصاص الحي واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. وقالت وسائل الإعلام إن شخصين توفيا متأثرين بإصابتهما بالرصاص.

وأعلن قائد شرطة بنغالور على تويتر أن ابن شقيق المسؤول المنتخب، أوقف بسبب المنشور، إلى جانب نحو مئة من المتظاهرين بسبب مشاركتهم في أعمال شغب وحريق متعمد. وأكد أن السلطات باتت تسيطر على الوضع في المدينة.

وتضم بنغالور التي توصف بأنها "سيليكون فالي الهند"، عددا كبيرا من السكان المسلمين.

فرانس24/ أ ف ب

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