بيلاروسيا: السلطات ترى أن المظاهرات تراجعت والشرطة تستخدم الرصاص الحي لتفريق المحتجين

توقيف معارض من قبل الشرطة في مظاهرات بيلاروسيا

أعلنت السلطات البيلاروسية الأربعاء تراجع حدة الاحتجاجات عقب نتائج الانتخابات التي رفضت المعارضة في البلاد الاعتراف بها واعتبرتها "خيالية". فقد فاز بحسب النتائج الرسمية ألكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ أكثر من ربع قرن بنسبة 80%. فيما اضطرت منافسته الانتخابية سيفتلانا تيخانوفسكايا إلى مغادرة البلاد باتجاه ليتوانيا خوفا من التهديدات التي تعرضت لها. إلى ذلك، اعترفت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين إضافة إلى توقيف ألف شخص إضافي.

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أعلنت شرطة بيلاروسيا الأربعاء توقيف ألف شخص إضافي خلال الليل واستخدامها الرصاص الحي لتفريق مظاهرات لليلة الثالثة على التوالي بعد الانتخابات الرئاسية، قمع بعنف نددت به قوى غربية.

وأوقفت قوات الأمن بالإجمال ستة آلاف شخص في بيلاروسيا منذ الأحد، لكن عدد الذين لا يزالون قيد الاعتقال غير معروف.

من جهتها قالت وزارة الداخلية البيلاروسية أن التحركات المنددة بإعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو تراجعت. يذكر أن لوكاشنكو يحكم البلاد بيد من حديد منذ أكثر من ربع قرن.

"منافسته الانتخابية تغادر إلى ليتوانيا خوفا من التهديدات"

بحسب النتائج الرسمية لانتخابات الأحد، حصل لوكاشنكو على أكثر من 80% من الأصوات، وهي نتيجة خيالية بحسب معارضيه الذين يعتبرون أن سيفتلانا تيخانوفسكايا هي الفائزة، رغم أنها لم تنل إلا 10%.

ورفضت المرشحة المعارضة سيفتلانا تيخانوفسكايا الإثنين النتائج الرسمية، قبل أن تغادر البلاد متوجهة إلى ليتوانيا ليل الإثنين الثلاثاء بسبب تعرضها لتهديد السلطات، بحسب مؤيديها.

ولم تتحدث الأخيرة منذ الثلاثاء عند نشرها فيديو تعلن فيه فرارها إلى ليتوانيا.

وبحسب المسؤولين عن حملتها الانتخابية، تعرضت لتهديدات عندما احتجزتها قوات الأمن لساعات الإثنين.

ولم يسمح لوكاشنكو (65 عاما) للمعارضة بأن تترسخ. وهي ليست ممثلة في البرلمان كما تم قمع موجة الاحتجاجات الأخيرة التي تعود إلى عام 2010 بشدة.

وتمكنت سفيتلانا تيخانوفسكايا (37 عاما)، الحديثة العهد على الساحة السياسية، من حشد عشرات الآلاف من حولها في غضون أسابيع قليلة، في أجواء من حماسة سياسية لم تشهد بيلاروسيا مثيلا لها من قبل. وحلّت تيخانوفسكايا ربة المنزل، محل زوجها وهو مدوّن فيديو، في السباق إلى الرئاسة بعد توقيفه في أيار/مايو.

"مظاهرات تعم البلاد"

شكلت عشرات النساء مرتديات الأبيض وحملن بأيديهنّ زهوراً، ظهر الأربعاء سلسلة بشرية في وسط العاصمة البيلاروسية، للإعراب عن رفضهن عنف الشرطة. وكتب على لافتة في التحرك "الحب لا يفرض بالقوة". وقد أنهين تحركهن قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب. وأفادت وسائل إعلام محلية عن تحركات مماثلة في مدن أخرى.

وتوالت الأربعاء دعوات التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تجمع مئات في مينسك أيضاً أمام مركز احتجاز، في محاولة لمعرفة مصير مقربين منهم تعرضوا للتوقيف. ومنذ مساء الأحد، تستخدم الشرطة القنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق التظاهرات.

وأصيب 51 شخصاً إضافياً بجروح مساء الثلاثاء، وفق حصيلة رسمية.

أما في بريست، في جنوب بيلاروسيا، أطلقت الشرطة الرصاص الحي على متظاهرين "عدوانيين" كانوا مسلحين بقضبان حديد، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وتم بث العديد من المشاهد التي تظهر ضرب المتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

" لوكاشنكو يعتبر المتظاهرين بأنهم عاطلون عن العمل"

واعتبر لوكاشنكو المتظاهرين بأنهم "عاطلون عن العمل لهم ماض إجرامي" يجب أن "يعملوا".

وهاجمت قوات مكافحة الشغب الليلة الماضية مجموعات صغيرة من الناس في مينسك لمنع ازدياد حجم التجمعات، بحسب مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية وشهود عيان ووسائل إعلام معارضة.

"استنكارات دولية"

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من براغ عن دعمه للمتظاهرين، معتبراً ان للشعب البيلاروسي الحق في "الحريات التي يطالب بها".

من جهتها، نددت المستشارية الألمانية بـ"جو من الترهيب والخوف والعنف".

وأدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه قمع الاحتجاجات ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين. وقالت باشليه في بيان "للناس الحق في التحدث والتعبير عن عدم موافقتهم فكيف بالأحرى في سياق الانتخابات حيث يجب الحفاظ على الحريات الديمقراطية وليس قمعها".

فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن "قلقه الشديد حيال الوضع في بيلاروسيا، والعنف الذي قوبل به المواطنون خلال الانتخابات. وشدد على ضرورة إيجاد سبيل للحوار"، وفق الإليزيه.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة لبحث الوضع في الجمهورية السوفياتية السابقة، فيما هددت بروكسل بفرض عقوبات على مينسك بسبب التزوير الانتخابي والقمع الشديد للتظاهرات.

فرانس24/ أ ف ب

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