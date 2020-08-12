سلطات بيلاروس ترى أن التظاهرات تراجعت والشرطة تعلن أنها أطلقت النار على محتجين

سيرغي غابون ا ف ب

تظاهرة معارضة للحكومة بعد إغلاق مراكز اقتراع للانتخابات الرئاسية في بيلاروس، في مينسك في 9 آب/أغسطس 2020

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مينسك (أ ف ب)

ذكرت السلطات البيلاروسية الأربعاء أن حجم الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات بعد ليلة ثالثة من التظاهرات تراجعت، وذلك بعد ليلة ثالثة من التظاهرات التي تم تفريقها بعنف وقالت الشرطة أنها أطلقت خلال واحدة منها النار ما أسفر عن سقوط جريح.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة لبحث الوضع في الجمهورية السوفياتية السابقة، من بين أمور أخرى، بينما تنظر المفوضية الأوروبية في فرض عقوبات على مينسك.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الداخلية أولغا تشيمودانوفا لوكالة فرانس برس أن "عدد المتظاهرين كان أقل الليلة الماضية وعدد المدن التي خرجت فيها التظاهرات كان أقل كذلك".

وبعد زمن قصير، أعلنت شرطة بيلاروس أنها أطلقت الرصاص من أسلحة نارية على المتظاهرين الذين كانوا يحتجون الثلاثاء على نتائج الانتخابات الرئاسية في جنوب البلاد.

وأوضحت الشرطة في بيان أن شرطيين تعرضوا لهجوم من "مجموعة من الأشخاص العدائيين" المسلحين بقضبان معدنية، "ما اضطرهم لإطلاق الرصاص من أسلحة نارية" بعد عيارات تحذيرية "لحماية حياتهم". وأوضحت أن "أحد المهاجمين جرح".

وافادت الشرطة عن إعتقال نحو ألف شخص ليل الثلاثاء الأربعاء مقابل من ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص في الليلتين السابقتين. وأصيب 51 شخصًا، بحسب وزارة الصحة.

وخرجت التظاهرات للتنديد بتزوير الانتخابات التي جرت الأحد، بعيد إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته الكسندر لوكاشنكو، الذي يتولى السلطة منذ 26 عامًا.

رفضت المرشحة الرئاسية المعارضة سفتلانا تيخانوفسكايا الإثنين النتائج الرسمية، قبل أن تغادر البلاد متوجهة إلى ليتوانيا ليل الاثنين الثلاثاء بسبب تعرضها لتهديد السلطات، حسب فريق حملتها.

- ترهيب -

وتم بث العديد من المشاهد التي تظهر ضرب المتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول السلطات إنها مضطرة للتعامل مع بلطجية ومثيري شغب تتم قيادتهم من الخارج.

وهاجمت قوات حفظ النظام الليلة الماضية مجموعات صغيرة من الناس في مينسك لمنع ازدياد حجم التجمعات، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس وشهود عيان ووسائل إعلام معارضة.

واعتبر إيان (28 عام) وهو مسعف وشارك في الليالي الثلاثة للاحتجاجات أن الشرطة تحاول "ترهيب الناس، كي يلزموا منازلهم ويصمتوا". وأضاف "أنا أيضًا، أخاف".

كما هاجمت سائقي السيارات الذين كانوا يطلقون أبواقهم دعما للمتظاهرين، وقامت بتحطيم نوافذ سيارات واحتجاز سائقين. كما قامت بتفتيش ساحات المباني بحثا عن متظاهرين فارين.

وقال أوليغ غولاك من لجنة هلسنكي الحقوقية في بيلاروس "لم يسبق أن خرجت مظاهرات بهذا الحجم ولهذه المدة، ولم يكن هناك (قمع) بمثل هذا العنف".

وندد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بالاقتراع معتبرا أنه "لم يكن حرا ولا نزيها" وطالب بوضع حد للقمع، ملوحا بإعادة فرض العقوبات على روسيا البيضاء بعد أن رفعها في عام 2016 عقب ما اعتبره تقدما.

ويرى ألكسندر باونوف من مركز كارنيغي في موسكو أن لوكاشنكو يمكنه الاعتماد على ولاء قواته لكبح جماح الاحتجاجات.

وأضاف أنه "يتحكم في الجهاز القمعي بأكمله، وبهذا يرهب السكان. نظام كهذا لن يسقط إلا في حال حدوث انقسام داخل القوات الأمنية".

- "توقفوا عن الانصياع!" -

دعت فيرونيكا تسيبكالو وهي من شخصيات الحملة الانتخابية للمعارضة وهربت إلى موسكو يوم الانتخابات الرئاسية، الشرطة إلى "الكف عن الانصياع للأوامر!".

وقالت عبر محطة إذاعية في موسكو "كيف يمكنكم النظر إلى أطفالكم بعد ذلك؟"

ولم يسمح لوكاشنكو (65 عاما) للمعارضة بأن تترسخ. وهي ليست ممثلة في البرلمان كما تم قمع موجة الاحتجاجات السابقة التي تعود إلى عام 2010 بشدة.

وتمكنت سفيتلانا تيخانوفسكايا (37 عاما)، الحديثة العهد على الساحة السياسية، من حشد عشرات الآلاف من الأشخاص حولها في غضون أسابيع قليلة، في أجواء من حماسة سياسية لم تشهد بيلاروس مثيلا لها من قبل.

وحلّت تيخانوفسكايا ربة المنزل، محل زوجها وهو مدوّن الفيديو، في السباق إلى الرئاسة بعد توقيفه في أيار/مايو.

وبعد ليلتين من القمع واعتقال العديد من معاونيها المقربين، غادرت المنافسة إلى ليتوانيا.

ولفت فريقها إلى أن رحيلها كان قسريا بضغط من السلطات.

وكتب وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيتشوس في تغريدة على تويتر الأربعاء "معنوياتها مرتفعة وستتحدث في المستقبل القريب".

© 2020 AFP