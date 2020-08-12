غضب بعد مقتل فرنسي يعمل في المجال الإنساني في غواتيمالا

سيارة الناشط الفرنسي في العمل الإنساني بينوا ماريا بعد قتله في غواتيمالا في 10 آب/أغسطس 2020

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غواتيمالا (أ ف ب)

يثير مقتل فرنسي يعمل في القطاع الإنساني في غواتيمالا الإثنين "في كمين"، غضبا في فرنسا وفي البلد الواقع في أميركا الوسطى على حد سواء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بينوا ماريا (52 عاما) حسب المنظمة غير الحكومية "مزارعون وبيطريون بلا حدود" التي يرئس فرعها في غواتيمالا، قتل بالرصاص بينما كان يقود شاحنة صغيرة في طريق في قرية السكان الأصليين سان أنطونيو إيلوتينانغو على بعد نحو 85 كيلومترا شمال غرب العاصمة غواتيمالا.

وذكرت المصادر نفسها أن سيارته أصيبت ب11 رصاصة.

وعبرت المنظمة غير الحكومية التي تعمل على تشجيع الزراعة في المناطق الريفية في بيان صدر من ليون (جنوب شرق فرنسا)، عن "حزنها الكبير" لخسارة "مهني في التضامن وناشط مدافع عن حقوق الفلاحين والسكان الأصليين وصديق".

وأوضحت أن "بينوا تعرض لعملية اغتيال جبانة من قبل أفراد مسلحين"، مؤكدة أنها "ستفعل ما بوسعها لكشف هذه الجريمة المقيتة وإحقاق العدل بسرعة".

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة على تويتر "عملية القتل الجبانة" لبينوا ماريا المسؤول في غواتيمالا عن دعم الزراعة في الأرياف في نحو عشرين بلدا.

وعبّر ماكرون عن "الالتزام الإنساني والأخوي والتضامني الذي يشرف فرنسا" من قبل هذا الناشط الذي كان يعيش في غواتيمالا منذ عشرين عاما "ويعمل من أجل السكان الأصليين المايا (...) الذين يساعدهم على الاحتفاظ بأراضيهم".

وفي غواتيمالا، طلب نائب الرئيس غييرمو كاستيو كشف ملابسات هذه الجريمة. وقال "لا بد من أن تقوم المؤسسات المختصة بكشف عملية العنف هذه وأعمال أخرى ارتكبت ضد ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان".

وكان منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية الذي يضم 31 منظمة أميركية وكندية وثماني دول أوروبية، طالب رئيس غواتيمالا بحماية الناشطين والعمال الإنسانيين.

وقد أحصى بين كانون الثاني/يناير ونيسان/إبريل 157 اعتداء على الأقل على ناشطين في غواتيمالا و462 اعتداء للسنة 2019 بينها 15 جريمة قتل.

ويأتي قتل هذا الناشط الفرنسي غداة هجوم في النيجر أسفر عن سقوط ثمانية قتلى الأحد بينهم ستة فرنسيين يعملون في القطاع الإنساني.

© 2020 AFP