موجة انتقادات لخطة يعدها ترامب تمنع عودة مواطنين أمريكيين لبلادهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا

بعد يوم من نقل مؤسسات إعلامية تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إجراء يخولها منع دخول الأمريكيين والمقيمين إلى أراضي الولايات المتحدة إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا، تعرض ترامب وإدارته لموجة انتقادات شديدة من المستشفيات ومنظمات الدفاع عن المهاجرين والأمريكيين المقيمين في الخارج.

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وجهت منظومة مستشفيات في منطقة بجنوب ولاية كاليفورنيا وجماعات تدافع عن المهاجرين وأمريكيون يعيشون في المكسيك، انتقاداتها يوم الثلاثاء لمسودة اقتراح طرحته الحكومة الأمريكية قد يمنع مواطنين أمريكيين ومقيمين إقامة دائمة في الولايات المتحدة من دخول البلاد إذا كان ثمة اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وجاء رد الفعل الغاضب هذا بعد يوم من إيراد رويترز ومؤسسات إخبارية أخرى تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراء سيمنح الحكومة تفويضا لمنع دخول أفراد من المعتقد إصابتهم بمرض كوفيد-19 أو بأمراض أخرى.

وقال كريس فان جوردر الرئيس التنفيذي لسكريبس هيلث، التي تدير خمسة مستشفيات في مقاطعة سان دييغو، لرويترز إن منظومة المستشفيات "لن تقبل أبدا ألا يتمكن مواطنون أمريكيون من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها".

وأرسلت سكريبس وشارب هيلث كير، التي تدير مستشفيات تخدم كثيرا من مرضى كوفيد-19 في منطقة سان دييغو، رسالة مشتركة إلى مسؤولي إدارة ترامب في أبريل/نيسان طالبتا فيها بإجراء فحوص عند الحدود وحجر صحي إلزامي للأفراد الذين يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. لكن فان جوردر قال إنهم لم يؤيدوا قط منع دخول أمريكيين.

وأضاف أن نسبة المرضى المصابين بفيروس كورونا الذين عبروا الحدود تراجعت في مستشفى تابع لسكريبس في تشولا فيستا.

ووصف فيل كانيت، المدير المشارك لمنظمة "ريفيوجي هيلث ألاينس"، وهي منظمة مقرها سان دييغو تقدم رعاية طبية للمهاجرين، التقارير بأنها "مقلقة للغاية". وقال "المفارقة في هذا الإجراء هي أنه يضع عائقا أمام العاملين في المجال الطبي و(المنظمات) مثل التابعة لنا للحد من انتشار كوفيد-19 عبر الحدود".

وأثارت الأنباء أيضا قلق الأمريكيين المقيمين في المكسيك. ووصف بروس نيوبي الذي مارس المحاماة على مدى عقدين في كاليفورنيا قبل أن يتقاعد في وادي الحجارة بالمكسيك عام 2003، الإجراء بأنه "سخيف" وقال إن فرض حجر صحي على المواطنين الأمريكيين لمدة 14 يوما سيكون أكثر منطقية. وقال "لا يمكنهم إبقاؤك في الخارج.. لديك الحق في أن تكون هناك".

فرانس24/ رويترز

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