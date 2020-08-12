نداءات لإطلاق سراح الصحافي الجزائري خالد درارني

رياض قرمدي ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف تظهر متظاهرين جزائريين يحملون الصحافي خالد درارني، 6 آذار/مارس 2020

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الجزائر (أ ف ب)

تزايدت الدعوات إلى الإفراج عن الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، غداة الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وأطلقت مجموعة صحافيين جزائريين عريضة على الانترنت، مفتوحة لكل من يريد توقيعها، جمعت أكثر من 1750 توقيع الثلاثاء.

وجاء في العريضة "مكان خالد درارني ليس السجن. نحن الموقعين على هذه العريضة، نطالب بالإفراج الفوري عنه وإعادة الاعتبار له".

ونددت "بالمعاملة الخاصة التي لا تطاق التي تعرض لها الصحافي خالد درارني" ، مشيرة إلى أن الحكم الصادر الاثنين يعدّ "أشد عقوبة سجن تصدر منذ الاستقلال (1962) ضد صحافي بسبب عمله".

وخالد درارني البالغ 40 سنة، هو مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر.

أودع الحبس الموقت منذ 29 آذار/مارس، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة كبيرة بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح" و "المساس بالوحدة الوطنية".

وجاء توقيفه عقب تغطيته في 7 آذار/مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل ان يتوقف بسبب وباء كوفيد-19.

وصدم الحكم القاسي زملاءه الجزائريين وأثار احتجاجات شديدة من المدافعين عن حقوق الصحافة وحماية الصحافيين.

وفي بيان صدر الاثنين، طالبت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين "بالإفراج عن زميلنا خالد درارني".

وأسف الأمين العام للنقابة كمال عمارني لأنّ "الأمل تحوّل إلى كابوس"، مستنكرا "سابقة خطيرة ومدانة ولا تبشر بخير حول النوايا الحقيقية للسلطة في ما يتعلق بحرية التعبير والصحافة على وجه الخصوص ".

ودان العديد من ممثلي المعارضة الحكم "غير المقبول"، منددين بالاعتداء على الحريات.

وعبرت صحف يومية جزائرية عدة عن غضبها.

وتحت عنوان "الرأي العام مصدوم"، تحدثت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية عن "حكم غير عادل"، واصفةً يوم صدور الحكم بـ"الإثنين الأسود" للصحافة الجزائرية.

أما صحيفة "ليبرتيه" الناطقة أيضا بالفرنسية فوصفت يوم 10 آب/أغسطس بأنه "يوم حداد".

وجاء في افتتاحية الصحيفة "بإدانة خالد درارني بالسجن ثلاث سنوات، تخلت السلطة مباشرة، وبأشد الطرق وحشية، عن أي التزام بالعدالة والحرية".

ومن المقرر تنظيم تظاهرات عدة في الخارج في الأيام المقبلة للمطالبة بالإفراج عن الصحافي.

© 2020 AFP