127 قتيلا في اشتباكات بين جنود ومدنيين في جنوب السودان (جيش)

اليكس ماكبرايد ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

جوبا (أ ف ب)

قتل 127 شخصا في اشتباكات في الأيام الأخيرة بين جنود ومدنيين خلال عملية لنزع الاسلحة في بلدة تونج بوسط دولة جنوب السودان، حسبما أعلن متحدث عسكري الأربعاء.

وقال الميجور جنرال لول رواي كوانغ لوكالة فرانس برس إن الاشتباكات بدأت السبت فيما كانت قوات الأمن تقوم بعملية لنزع الاسلحة من المدنيين في المنطقة التي شهدت اشتباكات قبلية دامية.

وبعد أكثر من ست سنوات على حرب أهلية في البلاد، وفي غياب حكومة فاعلة ما زال العديد من البلدات مدججا بالسلاح الذي يحتفظ الأهالي به للحماية وللتصدي لسرقة المواشي.

وكانت أعمال العنف في تونج قد بدأت بعد خلاف بين عدد من الشبان المسلحين والجنود. وتمت السيطرة على مواجهة مسلحة في بادئ الأمر، لكن بحسب كوانغ فإن الشبان حشدوا آخرين لشن هجوم على مركز الجيش.

وأوضح أنه "في آخر حصيلة، أؤكد لكم أن عدد القتلى ارتفع إلى 127" شخصا. وأضاف أن 45 من القتلى هم جنود من جيش جنوب السودان و82 من الشبان المسلحين من المنطقة.

وأكد أن 32 جنديا أصيبوا بجروح.

© 2020 AFP