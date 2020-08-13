اتفاق "تاريخي" لتطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل

كريم سهيب , أحمد غرابلي ا ف ب/ارشيف

صورة مركبة في 13 آب/أغسطس 2020 تظهر صوراً من الأرشيف لعلم الإمارات في العاصمة أبو ظبي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2017 وعلم إسرائيل في القدس في 21 أيار/مايو 2020

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا الى "اتفاق سلام تاريخي" يسمح للبلدين بتطبيع العلاقات بينهما.

وقال ترامب "إنه اختراق ضخم"، مشيرا الى "اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين".

وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية و إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان اتفقوا في اتصال هاتفي جرى اليوم "على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع "خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة".

واعتبر أن "بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوثيق العلاقات بين الشعوب".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إنه "يوم تاريخي" و"خطوة حاسمة نحو السلام في الشرق الأوسط".

وتابع "إنه نجاح كبير للدولتين الأكثر تقدما على صعيد التكنولوجيا في العالم".

وعبر عن أمل بلاده في أن "تكون هذه الخطوة الجريئة الأولى في سلسلة تنهي 72 عاما من العداء في المنطقة".

© 2020 AFP