التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي: مصر أولى المرحبين وإيران تعتبره "مخز"

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عقب إعلان ترامب عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الخميس، بدأت ردود الفعل تتوالى من بلدان منقطة الشرق الأوسط. أولى هذه الردود أتت من مصر التي ثمنت الاتفاق، حيث اعتبرت أن الخطوة "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط". وأتى أول ترحيب خليجي من البحرين، التي اعتبرت أنه "خطوة تاريخية". من جهتها، وصفت وكالة تنسيم الإيرانية الاتفاق الإماراتي بأنه "مخز". أما من الجانب الفلسطيني، فقد أكدت حركة حماس "رفضها وإدانتها" للاتفاق، فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إلى "اجتماع عاجل" لمستشاريه لمناقشته يعقبه بيان حوله.

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توالت ردود الفعل عقب الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية الخميس، بين مرحب ومستنكر للاتفاق. وقد كانت مصر أولى الدول العربية المرحبة بالاتفاق. فيما استنكرت إيران، عبر وكالة تنسيم، معتبرة الاتفاق "مخز".

رفض واستنكار

أكدت القيادة الفلسطينية الخميس "رفضها واستنكارها" لاتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، معتبرة إياه "خيانة للقدس"، وداعية إلى عقد اجتماع لجامعة الدول العربية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي أن الاتفاق "نسف المبادرة العربية للسلام"، وهو "خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوانا على الشعب الفلسطيني".

"مصر: السيسي يثمن الاتفاق"

ثمّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاتفاق المفاجىء بين الدولتين. وكتب على موقع "تويتر" الخميس "تابعت باهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

"البحرين أول دول خليجية ترحب"

وفي أول تعليق من دولة خليجية على الاتفاق، رحبت مملكة البحرين بالاتفاق معتبرة أن "الخطوة التاريخية" ستسهم في "تعزيز الاستقرار" في المنطقة.

وأعربت البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

"إيران: اتفاق مخز"

من جانبها، وصفت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، المرتبطة بالحرس الثوري، الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بأنه "مخز". لكنه لم يصدر تعليق بعد من القادة الإيرانيين على الاتفاق.

مصطفى الصراف من غزة 184000

"حماس ترفض وتدين وعباس يجتمع بمستشاريه"

أما على الجانب الفلسيطيني، فقد أكدت حركة حماس الفلسطينية "رفضها وإدانتها" للاتفاق. وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "هذا الاتفاق مرفوض ومدان ولا يخدم القضية الفلسطينية ويعتبر استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني". وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاتفاق "مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه"، و"يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر".

من جهة أخرى، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إلى "اجتماع عاجل" لمستشاريه لمناقشة اتفاق تطبيع.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن عباس دعا إلى "اجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن مساء اليوم الخميس".

فرانس24/أ ف ب

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