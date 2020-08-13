الدوري الاميركي للمحترفين: ايقاف انتيتوكونمبو مباراة واحدة لنطحه لاعب ويزاردز

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نيويورك (أ ف ب)

أعلنت اللجنة التأديبية في رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ايقاف اليوناني يانيس انتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس المتصدر مباراة واحدة، بعد نطحه لاعبا من واشنطن ويزاردز.

وطرد انتيتوكونمبو افضل لاعب في الدوري الموسم الفائت من الربع الثاني للمباراة التي فاز بها فريقه (126-113) على واشنطن الثلاثاء.

وكان ايقاف اليوناني متوقعا بعد أن نطح الالماني موريتز فاغنر من دون أن يعرضه لاصابة ما لم يترك خيارا امام اللجنة التأديبية للرابطة.

وسيغيب بالتالي "العملاق" اليوناني عن المباراة الاخيرة في الدوري المنتظم ضد ممفيس غريزليز الخميس، فيما سيكون متاحا للمباراة الاولى من الادوار الاقصائية "بلاي اوف" ضد اورلاندو ماجيك.

وكان تقدم انتيتوكونمبو باعتذار سريع بعد المباراة مؤكدا "إنه تصرف شنيع. إذا تمكنت من العودة الى الوراء، لن أقوم به. ولكننا بشر ونرتكب الاخطاء".

© 2020 AFP