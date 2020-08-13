الدوري الاميركي للمحترفين: روكتس يسقط امام بايسرز رغم 45 نقطة لهاردن

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ميامي (أ ف ب)

لم تساهم نقاط جيمس هاردن الـ45 في قيادة فريقه هيوستن روكتس الى الفوز ليسقط امام انديانا بايسرز بنتيجة 104-108 ضمن مباريات الاربعاء من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في "فقاعة" اورلاندو في ولاية فلوريدا.

وأنهى بايسرز سلسلة من خمس هزائم امام روكتس الذي أعلن قبل المباراة أن نجمه راسل وستبروك يعالج اصابة في عضلة فخذه الامامية قد تبعده عن الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

وساهم مايلز تورنر وجاستن هوليداي بانتصار بايسرز الـ44 هذا الموسم مقابل 28 هزيمة، بتسجيل كل منهما 18 نقطة.

حاول هاردن أخذ الامور على عاتقه مساهما بـ11 نقطة من أصل 14 في الدقائق الاخيرة من المباراة حيث قلص هيوستن الفارق من 104-90 الى 106-104 قبل 27 ثانية من النهاية.

الا ان انديانا صمد منهيا المباراة برميتين حرتين ناجحتين.

وكان هاردن قريبا من تحقيق ثلاثية مزدوجة (تريبل دوبل) مع 45 نقطة، 17 متابعة و9 تمريرات حاسمة. وهي المباراة الحادية والعشرين هذا الموسم الذي عكره فيروس كورونا المستجد التي يسجل فيها 40 نقطة على الاقل.

وبهذا الفوز لبايسرز الذي خاض اللقاء بغياب لاعب "اول ستار" الليتواني دومانتاس سابونيس، هدافه تي جاي وورن وصانع العابه مالكولم بروغدون، سينهي الدور المنتظم في المركز الخامس في المنطقة الشرقية.

أما هيوستن بقي خامسا في الغربية مع 44 انتصارا و27 هزيمة.

© 2020 AFP