الولايات المتحدة تعلّق الرحلات الجوية الخاصة إلى كوبا (الخارجية) 

ايفا ماري اوزكاتيغوي ا ف ب/ارشيف

رفع العلمين الكوبي والأميركي في ميامي في 12 حزيران/يونيو 2020

إعلان اقرأ المزيد

واشنطن (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس تعليق الولايات المتحدة الرحلات الخاصة إلى كوبا في مسعى جديد لقطع مصادر الدخل عن حكومة هافانا.

وانتقد بومبيو النظام الشيوعي في كوبا لاستمراره في سجن صحافيين ونشطاء مؤيدين للديموقراطية وقمع المعارضة والاشراف على انتهاكات جسدية "مروعة" ودعم الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، من بين إساءات أخرى.

وقال بومبيو في بيان إن "تعليق الرحلات المستأجرة الخاصة سيحرم نظام كاسترو من الموارد الاقتصادية ويعيق قدرته على ارتكاب انتهاكات".

وأضاف أن "هذه الإدارة ستواصل استهداف وقطع العائدات التي تكسبها الحكومة الكوبية من رسوم الهبوط والإقامة في فنادق مملوكة من النظام ومداخيل أخرى متصلة بالسفر".

© 2020 AFP