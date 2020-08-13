انفجار مرفأ بيروت: مجلس النواب اللبناني يصادق على حالة الطوارئ ويقبل استقالة ثمانية من أعضائه

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يترأس جلسة برلمانية في قصر الاونيسكو، بعد انفجار مرفأ بيروت، لبنان، 13 أغسطس/ آب 2020.

في جلسة مقتضبة ووسط إجراءات أمنية مشددة، صادق البرلمان اللبناني الخميس على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لأسبوعين في بيروت، في خطوة تثير خشية منظمات حقوقية لما قد تتضمنه من تضييق على الحريات خصوصا حق التظاهر. واستهل البرلمان جلسته بقبول استقالة ثمانية نواب كانوا قد تقدموا بها عقب انفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 170 قتيلا.

إعلان اقرأ المزيد

في خطوة تثير خشية منظمات حقوقية لما قد تتضمنه من تضييق على الحريات خصوصا التظاهر، صادق البرلمان اللبناني الخميس على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة لأسبوعين في بيروت عقب انفجار المرفأ المدمر.

"حالة الطوارئ سارية منذ أن أعلنتها الحكومة"

وكانت الحكومة قد أعلنت غداة الانفجار حالة الطوارئ في بيروت حتى 18 آب/أغسطس، من دون إقرارها في البرلمان. ويمكن للحكومة، وفق القانون، إعلان الطوارئ لثمانية أيام فقط بينما يتوجب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.

ولم يتضح ما إذا كانت مصادقة البرلمان تعني بدء نفادها من اليوم، أم ستُحتسب ضمنها الأيام السابقة منذ الخامس من آب/أغسطس.

للمزيد- إحالة التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت إلى مجلس القضاء الأعلى في لبنان

وقال مصدر عسكري إن "حالة الطوارئ سارية منذ أن أعلنتها الحكومة" وهي تعني عمليا "وضع القوى العسكرية كافة تحت إمرة الجيش من أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة ما بعد الانفجار" في وقت يتسلم الجيش المساعدات التي تتدفق على لبنان من دول عربية وغربية ويشرف على توزيعها.

توالي وصول شخصيات سياسية إلى لبنان وسط مجهودات لاختيار رئيس حكومة

وعقب الانفجار الذي تسبّب بمقتل 171 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين، عدا عن مفقودين، يتوالى وصول مسؤولين أجانب آخرهم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، على أن يصل لاحقا مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل.

وفي الكواليس، تتكثف الاتصالات السياسية في محاولة للاتفاق على هوية رئيس الحكومة المقبل، قبل أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد موعد للاستشارات الملزمة مع الكتل النيابية.

قلق المنظمات الحقوقية

وتثير حالة الطوارئ، التي تتسلّم بموجبها السلطات العسكرية زمام الأمور، خشية منظمات حقوقية وناشطين. وعبّرت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب عن مخاوف من "استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين".

وقالت "المفكرة القانونية" من جهتها وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان الأربعاء إن إعلان الطوارئ "غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أي خطر أمني". إلا أن المصدر العسكري شدد على أن حالة الطوارئ "لا تتضمن قمع حريات أو أي شيء آخر"، مؤكدا "نحن مع حق التظاهر السلمي حتى خلال حالة الطوارئ".

قبول استقالة ثمانية نواب

استهل البرلمان جلسته المقتضبة، التي قاطعها حزب القوات اللبنانية، وأقيمت وسط تدابير أمنية مشددة، بقبول استقالة ثمانية نواب كانوا قد تقدموا بها عقب الانفجار. ورغم دعوات وجهها ناشطون ومجموعات مدنية للتظاهر قرب مكان اجتماع البرلمان في قصر الأونيسكو، إلا أن الحضور كان خجولا.

وبضغط من الشارع، استقالت الاثنين حكومة حسان دياب التي ضمت اختصاصيين ودعمها حزب الله، فيما يطالب المتظاهرون في الشارع برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل المسؤولين المتهمين بالفساد وعدم الكفاءة.

ولم تحدد دوائر القصر الرئاسي بعد موعدا للاستشارات النيابية التي على رئيس الجمهورية أن يجريها مع الكتل الممثلة في البرلمان من أجل تسمية رئيس جديد للحكومة.

"إعادة تعويم"

ودعا رئيس البرلمان نبيه بري الخميس إلى "الإسراع في تأليف حكومة، بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد".

ويبدي محللون ومتظاهرون خشيتهم من أن تجد القوى السياسية التقليدية في الدعم الدولي الذي يحظى به لبنان منذ الانفجار فرصة لـ"إعادة تعويم" نفسها خصوصا بعد تداول تقارير اعلامية عن مسعى لإعادة تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة، في خطوة لا يمانعها حزب الله، الذي نُقل عنه رفضه تشكيل أي حكومة "حيادية".

ومن المتوقع أن يثير هذا التوجه غضب الشارع، في وقت تطالب جهات شعبية وسياسية عدة منذ فترة بـ"حياد لبنان"، في رسالة واضحة إلى حزب الله بضرورة التخلي عن سياسته الموالية لإيران وسوريا.

وقالت مصادر غربية مطلعة لوكالة الأنباء الفرنسية إن ما ينتظره المجتمع الدولي هو تشكيل حكومة من "شخصيات تحظى بموافقة الأحزاب السياسية كافة، بشكل مختلف عن الحكومتين السابقتين، شخصيات تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة".

وأضافت أن "الانطباعات الأولية عن ردة فعل اللاعبين الرئيسيين القادرين على التعطيل لم تكن مشجعة" متحدثة عن أن "انطباعهم هو أن ضغط الشارع ليس قويا بما فيه الكفاية" لتقديم تنازلات من قبلهم في هذا الصدد.

هل السلطات كانت على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ؟

وبحسب مصادر أمنية وسياسية، فإن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ. وحذر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده قبل أشهر من أن اشتعال هذه المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمّر وأبلغ في تموز/يوليو كلا من رئاستي الجمهورية والحكومة.

وقال عون الأربعاء إن "التقديرات الأولية للخسائر التي مُني بها لبنان تفوق 15 مليار دولار"، مشيرا إلى "خسائر مادية أخرى" و"الحاجة لمواد بناء لإعادة بناء الأحياء المتضررة".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك