بطولة فلاشينغ ميدوز: الكندية أندرييسكو لن تدافع عن لقبها

دون إيمرت ا ف ب/ارشيف

الكندية بيانكا أندرييسكو بعد فوزها على السويسرية بيليندا بنسيتش وبلوغ المباراة النهائية لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في كرة المضرب، في الخامس من أيلول/سبتمبر 2019.

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مونتريال (أ ف ب)

أعلنت الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو الخميس أنها لن تدافع عن لقبها بطلة لفردي السيدات في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، المقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز من 31 الشهر الحالي حتى 13 أيلول/سبتمبر، وذلك بسبب عدم قدرتها على التحضر بالشكل المناسب جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت ابنة العشرين عاما التي فازت في نهائي العام الماضي على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس لتحرز لقبها الأول في الغراند سلام من أول مشاركة لها في القرعة الأساسية للبطولة الأميركية، الى أنها تريد التركيز على استعادة لياقة المباريات، على أن تعود الى المنافسات حين تصبح جاهزة للعب بأعلى مستوى ممكن.

وانضمت أندرييسكو الى حامل لقب فئة الرجال الإسباني رافايل نادال الذي قرر، على غرار غريمه السويسري روجيه فيدرر، عدم المشاركة في نسخة هذا العام بسبب المخاوف من فيروس "كوفيد-19"، فيما اتخذ المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخميس قرار المشاركة فيها.

وتشكل فلاشينغ تاريخيا رابعة بطولات الغراند سلام، لكنها ستكون الثانية هذا العام بعد إلغاء بطولة ويمبلدون (الثالثة عادة) وإرجاء رولان غاروس الفرنسية (الثانية عادة) لما بعد البطولة الأميركية بسبب الفوضى التي أحدثها تفشي فيروس كورونا وتسببه بايقاف المنافسات لقرابة أربعة أشهر.

© 2020 AFP