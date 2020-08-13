دوري أبطال أوروبا: غاسبيريني يشعر بـ"ندم كبير" بعد تبخر حلم نصف النهائي

رافايل مارشانتي تصوير مشترك/ا ف ب

كان فريق غاسبيريني على بعد دقائق قليلة من بولغ نصف النهائي

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لشبونة (أ ف ب)

عبّر جان بييرو غاسبيريني مدرب أتالانتا الايطالي عن خيبته العميقة لإهدار الفوز في الدقائق القاتلة امام باريس سان جرمان الفرنسي، الاربعاء في دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وتقدم أتالانتا بهدف الكرواتي ماريو باشاليتش حتى الدقيقة التسعين، عندما عادل البرازيلي ماركينيوس ثم سجل الكاميروني اريك مكسيم تشوبو-موتنيغ هدف الفوز في الوقت البدل عن ضائع.

قال غاسبيريني لشبكة "سكاي سبورت": "يجب أن أقول إن هناك ندما كبيرا، كنا قريبين جدا، كانت قريبة جدا. بدا الامر وكأننا سنحقق إنجازا رائعا".

تابع "يمكننا ان نشعر بالرضا من التجربة، تطوّرنا في دوري الابطال. بدا الامر كما لو اننا فعلنا ذلك".

وكان فريق مدينة برغامو، المتضررة بشكل كبير من فيروس كورونا المستجد، في طريقه لمتابعة قصته الرائعة في دوري الابطال وبلوغ نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه، قبل ان يقلب الفريق المملوك قطريا الطاولة عليه في اللحظات القاتلة ويضرب موعدا مع الفائز يبين اتلتيكو مدريد الاسباني ولايبزيغ الالماني اللذين يلتقيان الخميس.

وعن دخول المهاجم كيليان مبابي العائد من اصابة بكاحله في آخر نصف ساعة، قال غاسبيريني الذي قاد فريقه الى مركز ثالث في الدوري لموسمين تواليا وسجّل فريقه 98 هدفا في "سيري أ": "دخول مبابي وتواجد نيمار قلبا الامور لمصلحة باريس سان جرمان".

اضاف عن المهاجم الشاب بطل العالم "منح دخوله طاقة لباريس سان جرمان الذي كان في طريقه لخسارة المباراة، كان اساسيا نظرا لما قدمه في المباراة".

اردف "هدف التعادل يترك لنا بعض المرارة. لكن باريس سان جرمان لديه فرصة جيدة للوصول الى النهائي".

© 2020 AFP