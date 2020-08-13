دوري ابطال اوروبا: تير شتيغن امام فرصة إثبات احقيته مع المانيا على حساب نوير

اينا فاسبيندر ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

ستكون الفرصة متاحة امام مارك-اندريه تير شتيغن حارس برشلونة الاسباني لإثبات أحقيته في مركز الحارس رقم واحد في منتخب المانيا على حساب مانويل نوير حامي عرين بايرين ميونيخ، عندما يلتقي الفريقان في الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الجمعة.

يحمل نوير بطل العالم عام 2014 في البرازيل شارة القيادة في المانشافت منذ اعتزال باستيان شفانشتايغر عام 2016، فيما يصارع تير شتيغن الذي ثبت مكانته كأحد أفضل حراس العالم لايجاد مكان له في التشكيلة الاساسية.

وقال بودو ايلغنر حارس المانيا الذي رفع كأس العالم عام 1990 في ايطاليا "في العديد من الصفات والميزات التي تميز حراس المرمى في العصر الحديث، أعتبرهما متساويين".

ويرى الدولي الالماني السابق البالغ 53 عاما ان الثنائي متشابه في "اللعب على الخط، المواجهات الفردية، شخصيتيهما وحتى في ركلات الترجيح". الا ان ايلغنر يعتبر أن نوير يتمتع بحضور أقوى "كقائد في منطقة جزاء فريقه".

بعد أعوام عدة كالحارس رقم 2 في الفريق حيث شارك في 24 مباراة دولية، نفذ صبر تير شتيغن في ايلول/سبتمبر الماضي. إذ أثار صخبا عندما صرح أنه لا يتفهم لماذا نوير، حارس المانيا الاول منذ عام 2010، لا يزال خيارا لا بديل عنه للمدرب يواكيم لوف.

ورد رئيس بايرن السابق أولي بكل صراحة وشراسة معتبرا ان تير شتيغن "ليس له الحق" في المطالبة بمركزه.

نوير (34 عاما) الذي اختير أفضل حارس في العالم لاربعة اعوام تواليا بين 2012 و2016، بات قريبا ربما من نهاية مسيرته الدولية.

لذا ستكون الفرصة متاحة امام تير شتيغن (28 عاما) في مسابقة مهمة كدوري الابطال لإظهار انه الحارس الافضل.

- "كالمقارنة بين ميسي ورونالدو"-

يتفوّق نوير بدنيا (1,92 م) على مواطنه (1,87 م) ويستفيد من كل سنتمتر من جسمه لمضايقة اي مهاجم او لاعب داخل المنطقة.

إذ يرى ايلغنر أن "الحارسين يبدآن الهجمة من منطقتيهما وكليهما جيدين في لعب دور اللاعب رقم 11 على ارض الملعب (بدلا من الحارس احيانا). إذ إن نوير لعب هذا الدور بشكل هائل الا ان تير شتغين الجديد بات افضل من النسخة الاصلية (نوير)".

ويقارن المدافع بينديكت هوفيديس الذي رفع الكأس في مونديال البرازيل الى جانب نوير الثنائي بعظيمين من اللعبة.

وقال هوفيديس الذي اعتزل مؤخرا "إنها كالمقارنة بين (الارجنتيني ليونيل) ميسي و(البرتغالي كريستيانو) رونالدو، كلاهما عظيمان".

لم يختبر تير شتيغن كثيرا في اياب ثمن النهائي امام نابولي الايطالي السبت، إذ تفوّق عليه لورنتسو اينسيني في هدف من ركلة جزاء حيث فاز برشلونة بنتيجة 3-1.

قدم نوير مستوى مميزا خلال فوز بايرن على تشلسي الانكليزي 4-1 حيث سقط مرة يتيمة امام تسديدة تامي ابراهام القوية.

وفي الوقت الذي يتحدث النقاد عن الاخطاء التي وقع نوير ضحيتها في الاعوام الاخيرة، لاسيما عندما يخرج بشكل مبالغ فيه من منطقته، يتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة في المانيا كالحارس الاول.

وبدا ذلك جليا عندما مدد العملاق البافاري عقده حتى العام 2023، إذ سيكون في الـ37 من العمر حينها.

يتبقى عامان في عقد تير شتيغن مع برشلونة الا ان الاخير مصمم على تجديده.

ويواجه الحارسان اختبارا هائلا وصعبا الجمعة امام طينة من افضل المهاجمين في العالم.

إذ سيتواجه نوير مع ميسي والاوروغوياني لويس سواريز فيما يلتقي تير شتيغن مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هذا الموسم برصيد 13 هدفا في سبع مباريات.

واعتبر ليون غوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ ان المانيا محظوظة بوجود كلا الحارسين.

إذ قال الثلاثاء "يمكنك القول إنهما أفضل حارسين في العالم".

وتابع "من الجيد تواجد +مانو+ في الخلف، إذ يوفّر نوعا من الأمان ولكن مارك-اندريه اصبح حارسا من الطراز العالمي".

© 2020 AFP