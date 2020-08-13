ديوكوفيتش المصنف اول عالميا في كرة المضرب يعلن مشاركته في فلاشينغ ميدوز

اندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أكد الصربي نوفاك ديكوفيتش، المصنف اول عالميا في كرة المضرب، الخميس مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حاسما الجدل حول تواجده في اول بطولة كبرى بعد استئناف المنافسات اثر توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد.

كتب الصربي البالغ 33 عاما على موقع "تويتر": "أنا سعيد لتأكيد مشاركتي في بطولتي سينسيناتي والولايات المتحدة المفتوحة هذه السنة". تابع "لم يكن قرارا سهلا مع كل العوائق والتحديات على عدة جوانب، لكن احتمالية العودة للمنافسة تجعلني متحمسا".

وتنطلق البطولة في نيويورك في 31 آب/اغسطس دون جماهير حتى 13 ايلول/سبتمبر، وتليها بطولة رولان غاروس بعد اسبوعين.

وكانت مشاركة ديوكوفيتش متوقعة في سينسيناتي التي انتقلت الى نيويورك من 20 الى 28 الجاري. في المقابل، وبعد غياب الاسباني رافايل نادال، كان منظمو فلاسينغ ميدوز بحاجة ماسة لقدوم لاعب من طراز ديوكوفيتش لانقاذ الدورة.

وشكّك ديوكوفيتش، على غرار نادال، في صوابية تنظيم البطولة فيما لا يزال فيروس كورونا المستجد منتشرا بقوة في كافة انحاء العالم.

وواجه ديوكوفيتش انتقادات كبيرة لتنظيم دورة خيرية في دول البلقان في حزيران/يونيو، حيث تعرض وعدد من اللاعبين للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونجحت نيويورك وضواحيها في احتواء الفيروس بعد فورة كبيرة في آذار/مارس ونيسان/ابريل، فيما ارتفعت اعداد المصابين في كاليفورنيا، فلوريدا وتكساس.

ويغيب عن الدورة اسطورة اللعبة السويسري روجيه فيدرر المصنف رابعا عالميا بعد تعليق مشاركاته هذا الموسم لخضوعه لجراحة في ركبته، بيد ان الروسي دانييل ميدفيديف الخامس سيشارك بعد مشاركته في سينسيناتي حيث سيحاول الدفاع عن لقبه.

وكان نادال (34 عاما) احرز لقب العام الماضي في فلاشينغ ميدوز بتفوقه على ميدفيديف في مباراة ماراثونية من خمس مجموعات.

وكان نادال صاحب 19 لقبا كبيرا يستطيع معادلة الرقم القياسي المسجل بإسم فيدرر بالذات (20 لقبا كبيرا) لو شارك في البطولة الاميركية. واعلنت المصنفة اولى عالميا الاسترالية آشلي بارتي انسحابها في فئة السيدات من البطولة ايضا.

© 2020 AFP