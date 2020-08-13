ردود فعل دولية عقب إعلان الولايات المتحدة اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يشارك في اجتماع مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر، 2019.

توالت ردود الفعل الدولية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل الخميس. رحب رئيس الوزراء البريطاني بالإعلان واصفا إياه "بالنبأ السار جدا"، كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه مرحب بأي مبادرة من شأنها أن تعزز السلام في المنطقة. ووصف وزير الخارجية الأمريكي الاتفاق "بالخطوة الكبيرة" على الطريق الصحيح.

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خطوة "كبيرة" للأمام على الطريق الصحيح، هكذا وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتفاق تطبيع العلاقات الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ودولة الإمارات الخميس.

وقال بومبيو قبيل مغادرته سلوفينيا متجها إلى النمسا "هذه خطوة كبيرة تاريخية إلى الأمام"، مضيفا أنها فرصة تاريخية أمام الشرق الأوسط ليكون مستقرا وآمنا.

وسيؤدي الاتفاق، الذي لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة فيه، إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وجرى إبرامه خلال مكالمة هاتفية جمعت ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

بايدن: "خطوة تاريخية"

وأشاد مرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي ووصفه بأنه خطوة تاريخية صوب شرق أوسط أكثر استقرار. لكن بايدن حذر من أنه لن يدعم ضم إسرائيل للمستوطنات اليهودية إذا فاز بالرئاسة في انتخابات تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال بايدن، الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس الأمريكي، في بيان "عرض الإمارات الاعتراف بدولة إسرائيل علنا هو عمل مرحب به وشجاع وهناك حاجة ماسة له من رجل دولة". وتابع قائلا "الضم سيكون ضربة قاضية للسلام وهذا سبب معارضتي له الآن وسوف أعارضه كرئيس".

مبعوث الولايات المتحدة: الاتفاق "كابوس" لإيران

وقال مبعوث الولايات المتحدة المختص بالملف الإيراني برايان هوك إن الاتفاق يمثل "كابوسا" لإيران ولجهودها ضد إسرائيل في المنطقة.

وتشعر إسرائيل بالقلق بشكل خاص مما تشتبه في أنها جهود من إيران لتطوير أسلحة نووية وهو أمر تنفيه طهران. كما أن إيران متورطة في حروب بالوكالة في المنطقة من سوريا وحتى اليمن الذي شكلت فيه الإمارات جزءا من قيادة تحالف يحارب القوات التي تدعمها إيران هناك.

جونسون: "نبأ سار جدا"

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق بين إسرائيل والإمارات الذي سيقود إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال جونسون على تويتر "قرار الإمارات وإسرائيل تطبيع العلاقات نبأ سار للغاية". وأضاف "كنت أتمنى بشدة ألا يمضي الضم في الضفة الغربية قدما واتفاق اليوم بتعليق تلك الخطط خطوة محل ترحيب على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما".

أنطونيو غوتيريس

قال متحدث الخميس إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يرحب "بأي مبادرة يمكن أن تعزز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط"، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل والإمارات التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات.

وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق تاريخي الخميس سيؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في اتفاق لعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درو الوساطة فيه.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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