مباشر- نشرة خاصة: ترامب يعلن عن "اتفاق سلام تاريخي" بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة

اتفاق تاريخي بين الإمارات و إسرائيل © رويترز

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وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة "اتفاقا تاريخيا" يرمي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد أعلن الخميس إنه تم التوصل لاتفاق سيعلق مزيدا من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقال على تويتر "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتانياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".