نتانياهو حول التطبيع مع الإمارات: حقبة جديدة من العلاقات مع العالم العربي ومخطط الضم تأجل ولم يلغ

في أول تعليق له بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين بلده والإمارات العربية المتحدة الخميس، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن هذا الاتفاق هو "اتفاق سلام كامل ورسمي، تبدأ معه حقبة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي". من جهة أخرى، أشار نتانياهو إلى أن الرئيس الأمريكي طلب تعليق مخطط ضم أراض في الضفة الغربية، لكنه شدد على أن هذا المخطط "تأجل" لكنه "لم يلغ".

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن اتفاق تطبيع العلاقات بين بلده والإمارات العربية المتحدة يدشن لـ "حقبة جديدة" من العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي.

وقال نتانياهو في خطاب ألقاه مساء الخميس إن "اليوم، تبدأ حقبة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي"، وأكد أنه تم الاتفاق على سلام كامل ورسمي مع الإمارات.

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"ترامب طلب تعليق خطة الضم"

وحول مسألة ضم أراض في الضفة الغربية، شدد نتانياهو أن مخطط الضم "تأجل" لكنه "لم يلغ"، في إشارة إلى ما نصت عليه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضمّ أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

واعتبر نتانياهو أن "مد السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية سيكون بلا قيمة دون دعم أمريكي"، مشيرا إلى أن ترامب طلب من إسرائيل تعليق تنفيذ خطة الضم.

فرانس24/أ ف ب

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