وزارة داخلية بيلاروس تؤكد توقيف 700 متظاهر الأربعاء

سيرغي غابون ا ف ب

نساء يرتدين ملابس بيضاء يتظاهرن في مينسك في 12 آب/أغسطس 2020 ضد عنف الشرطة خلال تجمعات لأنصار المعارضة احتجاجا على إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروس

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مينسك (أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية الخميس توقيف 700 شخص الأربعاء، في اليوم الرابع من الاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات وتقابلها السلطات بقمع عنيف، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 6700 شخص على الأقل.

وكتب مكتب الوزارة الإعلامي على حسابه على تطبيق تلغرام، "فقدت الاضطرابات في البلاد من طابعها الحاشد ... لكن مستوى العدوانية تجاه الشرطة ما زال مرتفعاً".

وأشار إلى أن 103 شرطيين أصيبوا منذ يوم الأحد، 28 منهم في المستشفى. ولم تعط الوزارة تفاصيل عن الإصابات بين المتظاهرين الذين استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والهراوات والقنابل الصوتية لتفريقهم.

© 2020 AFP