وفاة عصام العريان أحد قادة الإخوان المسلمين البارزين في مصر داخل سجنه

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عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يشير بعلامة "رابعة" خلف القضبان مع أعضاء آخرين من جماعة الإخوان المسلمين في محكمة في ضواحي القاهرة، 21 أبريل / نيسان 2015.

أعلن المحامي المصري عبد المنعم عبد المقصود الخميس وفاة موكله عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر داخل سجن عن عمر ناهز 66 عاما. وذكر المحامي أن أسباب الوفاة طبيعية، بينما صرح مسؤول أمني أن الوفاة نجمت عن أزمة قلبية. وتم إبلاغ أسرة العريان لبدء إجراءات استلام الجثمان.

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تُوفي الخميس عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المحظور في مصر، والذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

وأكد محاميه عبد المنعم عبد المقصود أن العريان توفي داخل السجن عن عمر ناهز 66 عاما، قائلا "نعم .. الخبر صحيح، أخطرتني السلطات بوفاته وقد أبلغت أسرته من أجل ترتيبات استلام الجثمان" وأوضح عبد المقصود أنه أبلغ بأن وفاة العريان نجمت عن أسباب "طبيعية"، بدون أن يضيف أي تفاصيل.

"أزمة قلبية"

ولكن مسؤولا أمنيا قال إن العريان "كان يدير حلقة نقاش مع أحد قيادات الإخوان للحديث عن شأن الجماعة في الوضع الحالي والخطط المستقبلية قبل أن تنشب بينهما مشاده تسببت له بأزمة قلبية توفي إثرها". وكان العريان قد انتخب نائبا برلمانيا أكثر من مرة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وبعد ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي تُوفي داخل قاعة المحكمة العام الماضي، أوقفت الشرطة العريان ليلا في أحد أحياء شرق القاهرة حيث كان يختبئ وتم ترحيله إلى أن تم سجنه في سجن طرة جنوب العاصمة.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" منذ نهاية 2013.

وحسب المحامي، فإن العريان كان لا يزال يحاكم في عدة قضايا، وكانت "آخر جلسة محاكمة له في كانون الأول/ديسمبر الماضي".

وفي 2018 قضت محكمة مصرية بإعدام العريان و75 آخرين من الإخوان بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم المؤيد لمرسي في القاهرة في 13 آب/أغسطس 2013.

وبالرغم من إلغاء الحكم لاحقا، إلا أن مجموع عدد سنوات حُكمه يبلغ 150 عاما، وفقا لعبد المقصود.

فرانس24/ أ ف ب

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