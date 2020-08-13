وكيل وزارة الخارجية الأمريكية يعلن مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي البحث في قضية انفجار مرفأ بيروت

وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل يرحب بالمتطوعين أثناء زيارته لنقطة تجمع المنظمات غير الحكومية الرئيسية بالقرب من موقع انفجار مرفأ بيروت، لبنان، 13 أغسطس/آب، 2020.

بعد تفقده لأحد الأحياء القريبة من موقع الانفجار، أعلن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل الخميس، انضمام مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إلى المحققين اللبنانيين والدوليين، للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة 172 شخصا على الأقل.

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أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل بعد وصوله إلى بيروت الخميس أن فريقا من مكتب التحقيقات الفيدرالي سينضم إلى فريق التحقيق الذي ينظر في ملف انفجار المرفأ المدمر.

وقال هيل للصحافيين أثناء تفقده سيرا على الأقدام منطقة الجميزة المتضررة "سينضم مكتب التحقيقات الفيدرالي قريبا إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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