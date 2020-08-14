إسرائيل تقصف مجدّداً غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع

محمد عبد ا ف ب

فلسطينيون ملثمون يجهزون بالونات حارقة بالقرب من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين على طول الحدود مع إسرائيل في 12 آب/اغسطس 2020

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غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة أنّه استهدف بقصف جويّ وبريّ مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

ومنذ الأسبوع الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية ضدّ مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب إنّ "مقاتلات حربية ومروحيات عسكرية ودبّابات استهدفت مواقع لحماس في قطاع غزة" بينها "منظومة للدفاع البحري تستخدمه حماس وبنى تحت أرضية ومراكز مراقبة"، مؤكّداً أنّ القصف تم "ردّاً" على استمرار إطلاق بالونات حارقة باتّجاه الأراضي الإسرائيلية.

من جهته أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ القصف أسفر عن إصابة امرأة حامل وطفل في الثالثة من عمره بجروح نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وبالإضافة إلى القصف الجوي والبرّي، ردّت إسرائيل على إطلاق البالونات الحارقة بسلسلة من الإجراءات العقابية كان آخرها وقف إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع.

© 2020 AFP