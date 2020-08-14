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الحكومة الفرنسية تصنف باريس ومرسيليا بين المناطق الحمراء من حيث خطورة تفشي فيروس كورونا

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أشخاص يرتدون الكمامات الطبية يسيرون في جادة الشانزليزيه الشهيرة بالقرب من قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، 12 أغسطس/آب 2020.
أشخاص يرتدون الكمامات الطبية يسيرون في جادة الشانزليزيه الشهيرة بالقرب من قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، 12 أغسطس/آب 2020. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما نشرته الجمعة يصنف العاصمة باريس، ومدينة مرسيليا ومنطقة "بوش دو رون" المحيطة بها، مناطق حمراء من حيث مستوى خطورة تفشي فيروس كورونا فيها. ويعني هذا المرسوم منح الإدارات المحلية في تلك المناطق سلطات إغلاق بعض المنشآت وتقييد الحركة والسفر.

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نشرت الحكومة الفرنسية الجمعة مرسوما أعلنت فيه العاصمة باريس ومدينة مرسيليا ومنطقة "بوش دو رون" المحيطة بها على ساحل البحر المتوسط مناطق "حمراء"، إذ ترتفع بها احتمالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويعطي المرسوم الإدارات المحلية سلطة التحكم في حركة الناس والمركبات وفرض قيود على النقل العام والسفر جوا وتقليص دخول المباني العامة وإغلاق بعض المنشآت التي ترتفع بها احتمالات الإصابة.

يأتي هذا الإجراء بعد زيادة حادة في حالات العدوى بمرض كوفيد-19 على مدى الأسبوعين الماضيين.

 

فرانس24/ رويترز

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