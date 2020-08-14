الدوري الأميركي للمحترفين: الملحق الفاصل بين بورتلاند وممفيس

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ميامي (أ ف ب)

سيجمع الملحق المؤهل الى الادوار الاقصائية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بين بورتلاند ترايل بلايزرز وممفيس غريزليز، بعد اقتناص الاول المركز الثامن في منطقته الغربية واحتفاظ الثاني بالتاسع، وذلك على حساب فينيكس صنز.

وعلى غرار مبارياته الاخيرة، تعملق داميان ليلارد وقاد بورتلاند الى الفوز على بروكلينس نتس 134-133 في "فقاعة" اورلاندو بولاية فلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وهذه المرة سرق ليلارد كرة حاسمة قبل 1,11 دقيقة على نهاية الوقت من المتألق كاريس ليفيرت (37 نقطة)، ومررها لسي جاي ماكولوم (25 نقطة) الذي منح فريقه التقدم باربع نقاط 134-130.

لمع الموزع ليلارد مجددا مسجلا 42 نقطة و12 متابعة، بينها 8 ثلاثيات من 14 محاولة.

وسيكون بورتلاند (35 فوزا و39 خسارة) بحاجة لفوز واحد على ممفيس (34-39) في نهاية الاسبوع ليحتل المركز الثامن المؤهل الى البلاي اوف حيث سيواجه لوس انجليس ليكرز في الدور الاول، وتكون مبارزة منتظرة بين ليلارد و"الملك" ليبرون جيمس.

© 2020 AFP