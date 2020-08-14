الدوري الماسي: كوكبة من النجوم في موناكو لانطلاق موسم مبتور

ماتياس هانغست تصوير مشترك/ا ف ب

السويدي ارمان دوبلانتيس بطل القفز بالزانة في مؤتمر صحافي عشية لقاء موناكو في الدوري الماسي في 13 اب/اغسطس 2020

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موناكو (أ ف ب)

ينطلق الدوري الماسي لالعاب القوى الجمعة في إمارة موناكو المتوسطية في ظل بروتوكول صحي صارم، بعد تعليق منافساته لاشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ودعت الامارة ما لا يقل عن 13 بطلا عالميا (رقم قياسي) للمشاركة في الحدث المنتظر، على غرار نواه لايلز، أرمان دوبلانتيس، كارستن وارهولم، يوليمار روخاس، سيفان حسن وغرانت هولواي...

وتشكل الجولة الاولى المقررة على ملعب "لويس الثاني" نقطة الانطلاق لموسم متعثر بسبب فيروس "كوفيد-19".

وكان من المفترض أن يعطي لقاء الدوحة إشارة انطلاق الدوري الماسي لهذا الموسم في 17 نيسان/أبريل، لكن الفيروس حال دون ذلك بعدما تسبب بتعليق النشاطات الرياضية حول العالم.

وبحسب الروزنامة المعدّلة، يفتتح الدوري الجمعة بلقاء موناكو، على أن تتبعه لقاءات ستوكهولم (23 آب/أغسطس)، بروكسل (4 أيلول/سبتمبر)، روما/نابولي (17 منه)، الدوحة (25 أيلول/سبتمبر عوضا عن 9 تشرين الأول/أكتوبر)، وصولا الى اللقاء الختامي الذي ستستضيفه الصين في 17 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة لم تحدد بعد.

ويبدو الرياضيون المشاركون متعطشين للعودة الى المنافسات في ظل تأجيل الالعاب الاولمبية الى صيف 2021، الغاء بطولة أوروبا وست مراحل من أصل 15 في الدوري الماسي.

قال الاميركي نواه لايلز نجم سباقات 200 م "أنا متحمس جدا لهذا السباق الاول".

من جهته، قال مواطنه دونوفان برازيير بطل العالم في سباق 800 م "ستكون لحظة مميزة بالنسبة لي ولباقي العدائين، هذا اول لقاء كبير في عام 2020".

وخرج من روزنامة هذا الموسم للدوري الماسي لقاءا أوسلو وزيوريخ على صعيد التنافس الرسمي، واكتفى المنظمون بتنافس استعراضي عن بُعد بين الرياضيين تماشيا مع الشروط الصحية المفروضة من قبل السلطات.

وسينطبق ذلك أيضا على لقاء لوزان المقرر في الثاني من أيلول/سبتمبر، فيما اتخذ القرار بالغاء لقاءات غايتسهيد البريطاني، باريس، يوجين، الرباط، لندن وشنغهاي.

شرح برازيير "هناك جانب غريب مع ارتداء الكمامة اينما كان، التباعد الاجتماعي المفروض مثلا خلال تناول وجبات الطعام في الفندق مع طاولات متباعدة بحسب المجموعات".

وتحدث العداءان الاميركيان عن صعوبة السفر اذ اضطرا لتعبئة "أطنان من الأوراق" بحسب لايلز الذي كشف اخيرا عن معاناته من مشكلات نفسية، الخضوع لاختبارين قبل وبعد الوصول الى موناكو.

ويتعين على كل عداء ابراز نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" اجراه قبل 72 ساعة على ابعد تقدير من مشاركته في المنافسات.

ويغيب عن اللقاء بطل العالم الكيني كونسيسلوس كيبروتو في سباق 3 آلاف م موانع بعد اصابته بالفيروس.

وكان كيبروتو (25 عاما) بين 11 عداء كينيا حصلوا على تأشيرات للمشاركة في السباق، لكنه اجبر على الانسحاب بعد خضوعه لاختبارات اجبارية قبل المشاركة.

قال حامل ذهبية اولمبياد ريو 2016 ومونديالي لندن 2017 والدوحة 2019 لوكالة فرانس برس "من المؤسف ان تكون نتيجة الاختبار ايجابية، لذا لست قادرا ان اكون ضمن الفريق".

وحُدّدت سعة الاستاد بخمسة الاف متفرج مدعمين بالكمامات من اصل السعة الاجمالية البالغة 16 الف متفرج.

© 2020 AFP