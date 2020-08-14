الرئيس الأفغاني يحذر من خطورة إطلاق سراح سجناء حركة طالبان

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الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول في الأول من مارس/آذار 2020.

اعتبر الرئيس الأفغاني أن إطلاق سراح عدد من "عتاة المجرمين" ومهربي المخدرات من سجناء حركة طالبان يشكل خطرا على بلاده وعلى الولايات المتحدة والعالم. وأتت هذه التصريحات بينما أعلنت السلطات الجمعة بدء إطلاق سراح 400 سجين من الحركة المتطرفة.

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حذر الرئيس الأفغاني أشرف غني في مؤتمر بالفيديو نظمه المركز الفكري الأمريكي "مجلس العلاقات الخارجية" في واشنطن من أن إطلاق سراح عدد من "عتاة المجرمين" ومهربي المخدرات "سيشكل على الأرجح خطر علينا وعلى الولايات المتحدة وعلى العالم"، تعليقا على إطلاق سراح عدد من سجناء حركة طالبان.

وقال إن للسلام ثمنا وبالإفراج عن هؤلاء "ندفع الجزء الأكبر ما يعني أنه سيكون هناك ثمن عواقب".

وأعلنت السلطات الأفغانية الجمعة أنّها بدأت إطلاق سراح 400 سجين ينتمون لحركة طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات السلام بين الطرفين.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل إن ما مجموعه ثمانين سجينا أطلق سراحهم الخميس، موضحا أن ذلك سيسمح "بتسريع الجهود من أجل مناقشات مباشرة ووقف دائم ووطني لإطلاق النار".

وكان مصير هؤلاء السجناء من العقبات الرئيسية لبدء المفاوضات التي أرجئت مرات عدة، بين الحركة المتطرفة والحكومة الأفغانية التي تعهدت القيام بتبادل سجناء قبل ذلك.

ووافق "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) الذي يضم آلاف الوجهاء والسياسيين وزعماء القبائل، الأحد على مبدأ إطلاق سراح السجناء الـ400.

وكان الرئيس غني قد وقع مساء الإثنين مرسوما ينص على الإفراج عن هؤلاء السجناء، كما أعلن مكتبه.

وبعض هؤلاء السجناء تورطوا في هجمات سقط فيها قتلى واستهدفت أفغانا وأجانب بمن فيهم العديد من الفرنسيين. وتتابع الولايات المتحدة ودول أخرى 44 من هؤلاء بدقة بسبب دورهم في هجمات على أهداف كبيرة.

وكانت كابول قد أطلقت سراح حوالى خمسة آلاف من عناصر طالبان، لكن السلطات الأفغانية رفضت من قبل الإفراج عن آخر 400 سجين منهم.

فرانس24/ أ ف ب

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