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انفجار بيروت: "حملت الرضع الثلاثة على قلبي ورأيت دم زملائي".. شهادة ممرضة لبنانية عقب الفاجعة

ممرضة لبنانية تحتضن ثلاثة رضع عقب انفجار مرفأ بيروت. © فرانس24

تداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورة ممرضة لبنانية وهي تحتضن ثلاثة رضع بين ذراعيها، مراسل فرانس24 في لبنان شربل عبود التقى بالممرضة الشابة باميلا زينون التي قالت "حملت الرضع ومشيت بهم خمسة كيلومترات للوصول إلى مستشفى آخر بعيدا عن بيروت". أما الطبيب روجيه الهبر، الذي يعمل في عيادة طبية بالقرب من المرفأ، فقال إنه فقد مريضه أمام عينيه عقب الانفجار مباشرة. من جهتها تحاول إدارات المستشفيات في بيروت إعادة العمل في الأقسام الأقل تضررا جراء انفجار المرفأ الذي راح ضحيته 177 شخصا في حصيلة قابلة للارتفاع.