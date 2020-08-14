بريطانيا تفرض حجرا صحيا مدته 14 يوما على القادمين من فرنسا

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مسافرون في محطة سينت بينكراس في لندن، 8 يونيو/حزيران 2020

فرضت المملكة المتحدة الجمعة حجرا صحيا مدته 14 يوما على جميع المسافرين القادمين من فرنسا بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا فيها. ومن جهتها، حذرت فرنسا من أنها سترد بالمثل وأضافت بريطانيا إلى قائمة الدول الأوروبية التي ستفرض على القادمين منها حجرا صحيا هولندا ومالطا، وذلك بسبب الارتفاع المفاجئ في أعداد الإصابة في هذه البلدان الأوروبية، مما يوجه ضربة جديدة لقطاع السفر.

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قررت المملكة المتحدة الخميس فرض حجر صحي مدته 14 يوما على القادمين من فرنسا ليدخل السبت حيز النفاذ. وجاء هذا على لسان وزير النقل البريطاني غرانت شابس، الذي صرح الجمعة أن بلاده ليس لديها خيار سوى فرض حجر صحي مدته 14 يوما على جميع المسافرين القادمين من فرنسا بسبب ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا فيها.

وقد أعلنت بريطانيا في وقت متأخر أمس الخميس أنها ستفرض حجرا صحيا، اعتبارا من الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت، على القادمين من فرنسا وهولندا ومالطا لأن أعداد الإصابة هناك مرتفعة للغاية، مما يوجه ضربة جديدة لقطاع السفر.

أما فرنسا فقد حذرت من أنها سترد بالمثل.

وقال شابس الجمعة إنه يتعاطف مع المسافرين، لكن ينبغي ألا يفاجأهم ذلك تماما نظرا للوضع المتغير للوباء.

وقال شابس لشبكة سكاي نيوز "إنه وضع ديناميكي ولا أعتقد أن أي شخص... يريد منا أن نفعل أي شيء بخلاف حماية الصحة العامة والسلامة العامة".

وأضاف "هذا يعني أنه عندما نرى دولا تتجاوز عددا معينا من الحالات... فلن يكون أمامنا خيار حقيقي عندها سوى التحرك".

وقدر شابس أن هناك نحو 160 ألف سائح بريطاني في فرنسا سيتأثرون بقواعد الحجر الصحي الجديدة، لكنه استبعد تقديم أي مساعدة خاصة، قائلا إنهم كانوا على دراية بالمخاطر قبل السفر.

ولقد قام البريطانيون بنحو 10,3 مليون رحلة إلى فرنسا العام الماضي، مما جعلها ثاني أكثر المقاصد الخارجية شعبية بعد إسبانيا، واستقبلت بريطانيا 3,6 مليون زائر من فرنسا، وهو ثاني أكبر عدد بعد الولايات المتحدة.

وتنضم فرنسا الآن إلى إسبانيا في قائمة الحجر الصحي، مما يحد من الرحلات إلى هناك ويسبب متاعب جديدة لشركات الطيران وشركات السفر التي كانت تراهن على التعافي في أغسطس/آب.

فرانس24/ رويترز

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