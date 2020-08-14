حسن نصر الله: "ستدفع إسرائيل الثمن" إذا ثبت تورطها في انفجار مرفأ بيروت

حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، أثناء خطابه المتلفز الجمعة، 14 أغسطس/آب 2020.

ألقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة خطابا متلفزا تناول فيه عدة ملفات. وتوعد نصر الله إسرائيل في حال ثبت تورطها في انفجار مرفأ لبنان، مهددا إياها بدفع الثمن. وأضاف أنه لا يمكن لحزبه أن يتحمل المسؤولية عن الأمن القومي كله في لبنان. وتنصل هو وجماعته من قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري قائلا إن جماعته ليست معنية بقرارات المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة. ووصف التطبيع الإسرائيلي الإماراتي بأنه خدمة للرئيس الأمريكي قبيل الانتخابات.

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خلال كلمة متلفزة الجمعة، قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إنه إذا كانت إسرائيل وراء انفجار مرفأ بيروت فإن حزبه لا يمكن أن يسكت على جريمة بهذا الحجم.

وأضاف أنه سينتظر نتائج التحقيق في الانفجار، لكن إذا ثبت أنه عمل تخريبي وراءه إسرائيل فإنها ستدفع الثمن. وتحدث في معرض خطابه عن نظريتين تدور حولهما التحقيقات: إما أنه حادث أو عمل تخريبي تسبب في انفجار مادة نترات الأمونيوم المخزنة في المستودعات.

ولقد نفت إسرائيل أي علاقة لها بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب.

مقطع من كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني معلقا على التطبيع الإسرائيلي الإماراتي 38000

التطبيع الإسرائيلي الإماراتي

كما ندد نصر الله باتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ووصفه بأنه خيانة للإسلام والعرب. وقال إنه جاء خدمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإن ترامب أعلن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لأنه يريد إنجازا قبل الانتخابات الأمريكية. وأضاف أيضا أنه يتوقع أن تحذو عدة دول عربية حذو الإمارات من أجل إرضاء واشنطن.

"جماعتي ليست معنية بقرارات المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة"

وقال نصر الله إن جماعته ليست معنية بقرارات المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005 والتي من المقرر صدورها في 18 أغسطس/آب. وأضاف "إذا حكم على أي من إخواننا بحكم ظالم كما هو متوقع نحن متمسكون ببراءة إخواننا".

ولقد كان مقررا أن تصدر المحكمة، التي تقع غير بعيد عن لاهاي في هولندا، حكمها في القضية التي يحاكم فيها أربعة رجال في السابع من أغسطس/آب لكن ذلك تأجل إثر وقوع انفجار مرفأ بيروت المدمر في الرابع من أغسطس/آب.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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