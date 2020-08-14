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سفير الإمارات في فرنسا: "بلادي اشترطت على إسرائيل التخلي عن ضم أراض فلسطينية مقابل الاتفاق"

سفير الإمارات في فرنسا علي الأحمد في حوار على فرانس24. © فرانس24

تعليقا على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات الذي تم تحت رعاية أمريكية، صرح سفير الإمارات في فرنسا علي الأحمد لفرانس24 أن الاتفاق كان ثلاثيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، ولكن الأخيرة اشترطت على الطرفين الآخرين التخلي عن فكرة ضم إسرائيل لأراض فلسطينية في الضفة الغربية. وقال علي الأحمد إن الإمارات لا تتفاوض نيابة عن الفلسطينيين وأن بلاده اشترطت عودة مسألة حل الدولتين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى بعد أن كاد أن يتلاشى.