فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة، سجلت فرنسا 2846 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ذروة يومية جديدة لثالث يوم على التوالي في فترة ما بعد العزل العام وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 212211 حالة، وفقا لما صرحت به وزارة الصحة الفرنسية الجمعة.

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لليوم الثالث على التوالي في فترة ما بعد العزل العام، تسجل فرنسا خلال 24 ساعة رقما قياسيا جديدا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت 2846 حالة إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 212211 حالة، وفقا ما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية الجمعة.

وزاد المتوسط المتحرك في عدد الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام إلى 2041 إذ تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وزاد على مستوى الألفي إصابة للمرة الأولى منذ 20 أبريل/نيسان.

فرانس24/ رويترز

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