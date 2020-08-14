قصف إسرائيلي على غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع

محمد عبد ا ف ب

فلسطينيون ملثمون يجهزون بالونات حارقة بالقرب من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين على طول الحدود مع إسرائيل في 12 آب/اغسطس 2020

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القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ فجر الجمعة قصفاً جويّاً وبريّاً استهدف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتّجاه جنوب الدولة العبرية.

وخلال الأسبوع الماضي شنّ الجيش الإسرائيلي غارات ليلية استهدفت مواقع للحركة التي تسيطر على القطاع وذلك ردّاً على إطلاق بالونات حارقة تسبّبت باندلاع حرائق في مناطق حرجيّة في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب فجر الجمعة إنّه في ختام نهار شهد إطلاق بالونات حرارية "استهدفت مقاتلات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات مواقع لحماس في قطاع غزة" بينها "أنظمة للدفاع الجوي وبنى تحت أرضية ومراكز مراقبة".

وكان سلاح الجو الإسرائيلي أعلن فجر الخميس أنّه شنّ غارات على مواقع لحماس في قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وبالإضافة إلى القصف الجوي والبرّي، ردّت إسرائيل على إطلاق البالونات الحارقة بسلسلة من الإجراءات العقابية كان آخرها وقف إدخال إمدادات الوقود إلى القطاع.

© 2020 AFP