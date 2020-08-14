كيف سيؤثر اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل على القضية الفلسطينية؟

صورة مركبة في 13 أغسطس/آب 2020 تظهر صورا من الأرشيف لعلم الإمارات في العاصمة أبو ظبي في 23 ديسمبر/كانون الأول 2017 وعلم إسرائيل في القدس في 21 مايو/أيار 2020.

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