كيف سيؤثر اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل على القضية الفلسطينية؟
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قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات هو "اتفاق العار الذي كلل الإمارات وكل دول التطبيع"، على حد تعبيره، وإنه حبر على ورق لأن التطبيع قائم بينهما بالفعل ولكن تحت الطاولة وما حدث الآن هو إخراجه إلى العلن. واعتبر أن الإمارات ليس لها وزن أو دور في القضية الفلسطينية ولم تخض يوما حربا ضروسا مع إسرائيل من أجل القضية وهذا ما يعني أن تلك القضية لن تتأثر بهذا الاتفاق، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار الأول والأخير في هذا الشأن.