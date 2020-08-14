وزيرة الجيوش الفرنسية تدعو اللبنانيين إلى تشكيل "حكومة شجاعة" وتؤكد زيارة ماكرون لبيروت في سبتمبر

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وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي (وسط) ، مرتدية تتحدث مع عميد برتبة لواء في الجيش اللبناني (يسار) عند نزولها من حاملة طائرات الهليكوبترالتابعة للبحرية الفرنسية تونير في ميناء العاصمة اللبنانية بيروت في 14 أغسطس 2020

قامت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الجمعة بجولة على متن حاملة المروحيات الفرنسية تونير التي وصلت اليوم إلى مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار. وأثناء زيارتها للمرفأ دعت اللبنانيين إلى تشكيل حكومة ذات "قرارات شجاعة"، كما أكدت عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارة لبنان في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.

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خلال زيارتها إلى مرفأ بيروت المدمر، صرحت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي الجمعة بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم زيارة بيروت مجددا في الأول من سبتمبر/أيلول لمتابعة جهود إعادة الإعمار بعد الانفجار الكارثي الذي دمر مناطق في العاصمة اللبنانية في الأسبوع الماضي.

أدلت بارلي بتصريحاتها بعدما قامت بجولة على متن حاملة المروحيات الفرنسية تونير التي وصلت اليوم إلى مرفأ بيروت الذي دمره الانفجار، ودعت اللبنانيين إلى تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ "قرارات شجاعة".

ووصفت حاملة المروحيات بأنها "مدينة طافية" يمكنها توفير كل أنواع الدعم الطبي والفني بما في ذلك مستشفى ومعدات بحث وإنقاذ ومعدات بناء وكذلك نقل شحنة من الطحين. واستقالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، المدعومة من جماعة حزب الله، في أعقاب الانفجار.

فرانس24/ رويترز

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