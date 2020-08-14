وفاة رئيس حكومة منطقة كراكاس بعد شهر على إصابته بكوفيد-19

فيديريكو بارا ا ف ب

المغني الفنزويلي إيفانو بيتشاردو يغني وسط الشارع في حي كوليناس دي بيلو مونتي في كراكاس لرفع المعنويات في ظل الاغلاق الناجم عن وباء كوفيد-19 في 24 نيسان/أبريل 2020

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كراكاس (أ ف ب)

توفي داريو فيفاس رئيس حكومة منطقة كراكاس الذي يمثل الحكومة الوطنية في العاصمة الفنزويلية، الخميس عن سبعين عاما بعد شهر على خضوعه لفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في تغريدة على تويتر "نشعر بحزن كبير بعد رحيل (...) داريو فيفاس".

من جهتها، قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز إن فيفاس "توفي وهو يكافح (...) للاهتمام بصحتنا وحياتنا جميعا في هذه المعركة القاسية ضد وباء" كوفيد-19.

وكان داريو فيفاس خضع في 19 تموز/يوليو لفحص أثبت إصابته بكورونا.

ورئيس حكومة منطقة كراكاس يعين مباشرة من الرئيس ويدير العاصمة ومنطقتها باسم الدولة المركزية، خلافا للولايات الفنزويلية الأخرى.

وكان العديد من المسؤولين القريبين من الرئيس نيكولاس مادورو أعلنوا في الأسابيع الأخيرة إصابتهم بالفيروس بينهم وزير الاتصال والإعلام خورخي رودريغيز ووزير النفط طارق العيسمي ورئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيو.

وقد أكد العيسمي وكابيو أنهما شفيا.

وفيفاس هو أول مسؤول قريب من مادورو يودي الفيروس بحياته.

وتفيد الأرقام الرسمية التي تشكك فيها المعارضة والمنظمات غير الحكومية أن 30369 شخصا اصيبوا بكوفيد-19 وتوفي 259 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالى ثلاثين مليون نسمة.

© 2020 AFP