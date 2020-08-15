إرجاء محادثات تجارية صينية أميركية كانت مقررة السبت (إعلام)

اوليفييه دولييري ا ف ب

شعار "تيك توك" على شاشة هاتف آيفون خلفه العلم الاميركي في آرلينغتون بولاية فرجينيا، في 3 آب/أغسطس 2020

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واشنطن (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة أن المحادثات التجارية التي كانت مقررة السبت بين الولايات المتحدة والصين لاستعراض وضع الاتفاق الموقع في كانون الثاني/يناير الماضي، أُرجئت في أوج توتر بين واشنطن وبكين.

وقالت وكالة الأنباء المالية بلومبرغ إنه لم يحدد أي موعد لهذا اللقاء الجديد.

وكان اتفاق وقع في كانون الثاني/يناير وسط ضجة إعلامية كبيرة بين بكين وواشنطن، تعهدت بموجبه الصين بشراء منتجات وخدمات أميركية بقيمة مئتي مليار إضافية، لخفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين كما يريد الرئيس دونالد ترامب.

وتشمل هذه السلع السيارات والآلات الصناعية والمعادن والحبوب والقطن واللحوم والنفط والخدمات المالية.

لكن هذه المشتريات لم تتم خصوصا بسبب وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى توقف المبادلات الدولية.

وأفادت معطيات نشرها "معهد بترسون للاقتصاد الدولي" أن أقل من نصف المشتريات (46 بالمئة) جرت حتى نهاية حزيران/يونيو.

وفي الوقت نفسه، شهدت العلاقات بين البلدين مزيداً من التوتر بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد والوضع في هونغ كونغ وتطبيق "تيك توك" الذي يتهمه ترامب بالتجسس لحساب بكين.

وقبل إعلان تأجيل المحادثات، أكدت بكين الجمعة أنه "على الجانبين العمل معا لتعزيز التعاون وتجاوز الصعوبات معا".

ويفترض أن يفتح الاتفاق المسمى "المرحلة ألأولى"، الطريق "للمرحلة الثانية" التي تعني مزيدا من المبادلات التجارية بين البلدين.

© 2020 AFP