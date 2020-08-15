إمبراطور اليابان يبدي "ندمه الشديد" على ماضي بلاده في الحرب العالمية الثانية

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زوار في معبد ياسوكوني في طوكيو في الذكرى ال75 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية في 15 آب/أغسطس 2020.

قال الإمبراطور الياباني ناروهيتو السبت "أتعشم بصدق ألا تكرر أبدا مرة أخرى ويلات الحروب" خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى 75 لاستسلام بلاده في الحرب العالمية الثانية. وأعرب ناروهيتو عن عن "ندمه الشديد" على ما فعلته بلاده في الماضي أثناء الحرب كما أقام صلاة من أجل إحلال السلام في العالم.

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أبدى إمبراطور اليابان ناروهيتو السبت، الموافق ذكرى مرور 75 عاما على استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، "ندمه الشديد" على ماضي بلاده وقت الحرب وصلى من أجل السلام في العالم.

وقال الإمبراطور ناروهيتو(60 عاما) " أتعشم بصدق ألا تكرر أبدا مرة أخرى ويلات الحروب".

والامبراطور ناروهيتو أول إمبراطور ياباني يولد بعد الحرب وهو حفيد الإمبراطور هيروهيتو الذي خاضت باسمه القوات الإمبراطورية الحرب. ووصل الامبراطور ناروهيتو إلى عرش البلاد العام الماضي بعد تنازل والده أكيهيتو عن العرش. وكان جده الإمبراطور هيروهيتو هو الذي أعلن هزيمة اليابان في 15 آب/أغسطس 1945

رمز القوميين

وزار عدد من الوزراء الياباني السبت موقع ياسوكوني الذي يعتبره القوميون رمزا وطنيا بينما يرى فيه عدد من الدول الآسيوية رمزا للماضي العسكري لليابان.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن رئيس الوزراء شينزو آبي قدم تبرعات عينية للمعبد في الذكرى الخامسة والسبعين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، لكنه لن يقوم بزيارته.

ويكرم الموقع حوالى 2,5 مليون قتيل سقطوا من أجل اليابان في الحروب الحديثة. لكن الصينيين والكوريين الجنوبيين يدينونه منذ أن أدرجت فيه سرا في سبعينات القرن الماضي، أسماء 14 مجرم حرب أصدر عليهم الحلفاء أحكاما بعد الحرب العالمية الثانية.

وصرح وزير التربية كويشي هاجيودا الذي زار الموقع مع زميله المكلف حقيبة البيئة شينجيرو كويزومي، إنه أراد تكريم ذكرى الأموات. وقال "قمت بتكريم (...) أرواح الذي ضحوا بأنفسهم بنبل في الحرب".

وزار عضوان آخران في الحكومة المعبد المثير للجدل هما وزيرا الداخلية ساناي تاكايشي وقضايا الأراضي سيشي إيتو.

ولم يتوجه شينزو آبي إلى هذا الموقع منذ زيارته المثيرة للجدل التي جرت في نهاية 2013 بعد عام على عودته إلى السلطة. وقد واجه انتقادات حادة من بكين وسيول ولوما دبلوماسيا نادرا من الحليف الأمريكي.

فرانس 24/ رويترز/أ ف ب

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