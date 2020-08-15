ترامب يعود شقيقه في مستشفى بنيويورك

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى مركز نيويورك المشيخي ويل كورنيل الطبي في 14 آب/أغسطس 2020.

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

قصد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة نيويورك لعيادة شقيقه الأصغر روبرت الذي يرقد في أحد مستشفيات المدينة.

ودخل ترامب مستشفى نيويورك المشيخي في مانهاتن واضعاً كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، ثم خرج بعد حوالى 45 دقيقة، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وقال الرئيس الأميركي إثر عيادته شقيقه الأصغر المولود في 1948 إنّ الأخير "يعيش وقتاً عصيباً".

وأفادت تقارير إعلامية أنّ روبرت ترامب مريض بشدّة، لكنّها لم تفصح عن طبيعة مرضه.

ولم يوضح البيت الأبيض ولا الرئيس ما يعاني منه روبرت ترامب.

وعاد ترامب شقيقه في نيويورك على هامش قضائه عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف الخاص به في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي المجاورة.

وتولّى روبرت ترامب مناصب عليا في إمبراطورية العائلة العقارية وهو مدافع شرس عن شقيقه الرئيس.

© 2020 AFP