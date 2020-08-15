جائزة اسبانيا الكبرى: هاميلتون ينطلق من المركز الأول للمرة الـ92

البرت خيا تصوير مشترك/ا ف ب

البريطاني لويس هاميلتون بعد ضمانه الانطلاق من المركز الاول في جائزة اسبانيا الكبرى للفورمولا واحد

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مونتميلو (إسبانيا) (أ ف ب)

سينطلق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، للمرة الثانية والتسعين في مسيرته من المركز الاول في بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدره التجارب الرسمية لجائزة اسبانيا الكبرى السبت، متقدما على زميله في فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وسجل هاميلتون 1:15.584 د مقابل 1:15.643 د لبوتاس، فيما حل الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) المتوج بالسباق الاخير في بريطانيا ثالثا (1:16.292 د).

وشرح هاميلتون تجاربه "لم اتمكن من تحقيق زمن اسرع في الخروج الثاني. الأول كان محترما وقام بالواجب لحسن الحظ".

اما بوتاس فقال "عرفت انني سأكون قريبا مع لويس، كما دوما. كنت اتحسّن خلال التجارب، خصوصا في المقطع الثالث، لكن ذلك لم يكن كافيا".

ويتصدر هاميلتون ترتيب بطولة العالم برصيد 107 نقاط، بفارق ثلاثين نقطة عن فيرشتابن و34 عن زميله بوتاس.

قال فيرشتابن "هذا اقصى ما يمكننا القيام به في الوقت الراهن. آمل في أن نكون أسرع في السباق".

وهذه المرة الرابعة من اصل ستة سباقات ينطلق هاميلتون من المركز الاول، علما انه احرز ثلاثة سباقات تواليا في النمسا والمجر وبريطانيا وحلّ ثانيا في السباق الاخير في بريطانيا ايضا في الذكرى السبعين لانطلاق بطولة العالم.

وبعد عودته الى البطولة اثر غياب لسباقين بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد، حل المكسيكي سيرخيو بيريز (ريسينغ بوينت مرسيدس) رابعا بزمن 1:16.482 د.

ويقام السباق الاحد الساعة الثالثة وعشر دقائق بعد الظهر بتوقيت كاتالونيا، فيما كانت الحرارة مرتفعة السبت على الحلبة وناهزت الثلاثين مئوية والخمسين على الحلبة.

وتابع فريق فيراري تقهقره فحل شارل لوكلير من موناكو تاسعا، فيما فشل زميله الالماني سيباستيان فيتل بطل العالم اربع مرات بالحلول بين العشرة لاوائل للمرة الثالثة هذا الموسم والثانية تواليا، لينطلق من المركز الثاني عشر.

© 2020 AFP