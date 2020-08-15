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رابطة "بريميرليغ" تختار كلوب كمدرب العام بعد قيادة ليفربول للقبه الأول منذ 1990

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المدرب الالماني يورغن كلوب يتلقى الميدالية الذهبية خلال حفل تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الانكليزي الممتاز في 22 تموز/يوليو 2020 على ملعب أنفيلد
المدرب الالماني يورغن كلوب يتلقى الميدالية الذهبية خلال حفل تتويج فريقه ليفربول بلقب الدوري الانكليزي الممتاز في 22 تموز/يوليو 2020 على ملعب أنفيلد فيل نوبل مصدر/ا ف ب
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لندن (أ ف ب)

كوفىء الألماني يورغن كلوب على قيادته ليفربول الى لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1990، باختياره أفضل مدرب للعام من قبل رابطة الـ"بريميرليغ".

وتفوق ابن الـ53 عاما على مدربي تشلسي فرانك لامبارد وليستر سيتي الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز الذي حل كلوب خلفا له في قيادة "الحمر" عام 2015، وشيفيلد يونايتد كريس وايلدر.

وسبق لمدرب بوروسيا دورتموند السابق الذي قاد ليفربول الى لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أن نال في تموز/يوليو جائزة رابطة مدربي الدوري بعد الموسم الرائع الذي حققه مع ليفربول وقيادته الى انهاء الدوري الممتاز بـ99 نقطة، بفارق 18 عن ملاحقه مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين، بعد الفوز بـ32 مباراة من أصل 38.

وتستند الرابطة في اختيار الفائز على تصويت الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم.

© 2020 AFP

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