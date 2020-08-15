روسيا تعلن إنتاج أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

صورة موزعة الصندوق السيادي الروسي/ا ف ب

صورة موزعة من الصندوق السيادي الروسي في 6 آب/أغسطس 2020 للقاح فيروس كورونا الذي طوره معهد غماليا للأبحاث

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موسكو (أ ف ب)

اعلنت روسيا السبت أنها أنتجت أول دفعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، والذي اعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الأسبوع وشككت فيه دول عدة.

وذكرت وزارة الصحة الروسية في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية "تم إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا الذي طوره مركز غاماليا للأبحاث".

وقال بوتين الثلاثاء إنه تم انتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا "فعال بما فيه الكفاية، ويعطي مناعة مستدامة" طوره مركز نيكولاي غاماليا للأبحاث في علم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

وأكد الرئيس أن إحدى بناته تلقت اللقاح، الذي أطلق عليه اسم "سبوتنيك في" تيمناً بالانتصار السياسي والعلمي الذي حققه الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة بإرسال "سبوتنيك" أول قمر صناعي بنجاح إلى الفضاء عام 1957.

ومع ذلك، شكك باحثون غربيون في هذا الإعلان، حتى أن البعض اعتبر أن اللقاح الذي تم تطويره على عجل قد يكون خطيرًا، في حين بدأت المرحلة الأخيرة من التجارب هذا الأسبوع فقط.

وقال مدير مركز نيكولاي غاماليا ألكسندر غوينتسبورغ لوكالة تاس السبت أن المتطوعين المشاركين في المرحلة الأخيرة من الاختبار سيحصلون على جرعتين.

وذكر الصندوق السيادي الروسي المشارك في عملية تطوير اللقاح إن من المقرر بدء إنتاجه صناعياً في أيلول/سبتمبر. وأعلن رئيس الصندوق كيريل ديمترييف الثلاثاء أن عشرين دولة أجنبية طلبت مسبقاً أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي.

ومنذ بدء الأبحاث، اتُهم مركز نيكولاي غاماليا بخرق البروتوكولات المعتادة لتسريع العملية.

وحتى الآن، لم تنشر روسيا دراسة مفصلة للتحقق من نتائجها بشكل مستقل.

وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو هذا الأسبوع أن اللقاح سيكون متاحًا أولاً لمقدمي الرعاية ثم لجميع المتطوعين الروس.

وتعد روسيا، التي سجلت أكثر من917 ألف إصابة مؤكدة، الدولة الرابعة الاكثر تضررًا بالوباء في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

© 2020 AFP