فيروس كورونا: فرنسا تسجل 3310 إصابات خلال 24 ساعة في أكبر حصيلة منذ رفع الحجر الصحي

مشاة يرتدون أقنعة واقية على ضفاف نهر السين، باريس، فرنسا، 15 أغسطس/ آب 2020.

سجلت فرنسا السبت قفزة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا حيث تم رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3310 حالات إصابة جديدة، في حصيلة تعتبر الأكبر منذ رفع الحجر الصحي. ويعتبر السبت اليوم الرابع على التوالي الذي يتم خلاله تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ إعادة فتح البلاد. وشددت فرنسا من إجراءاتها الوقائية حيث فرضت ارتداء الكمامات في عدد من الأماكن العامة.

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سجلت فرنسا السبت 3310 حالات إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذلك في أكبر عدد في فترة ما بعد العزل العام لليوم الرابع على التوالي. ووصل عدد الإصابات الجديدة في فرنسا إلى 215521، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية.

وصرحت السلطات الصحية الفرنسية مطلع هذا الأسبوع أن "كافة المؤشرات تدل على أنّ الفيروس ينتشر مجددا وهو أكثر نشاطا في منطقة باريس". وتم الاثنين فرض ارتداء الكمامات عند ضفاف نهر السين، أو حين التجوّل في مونمارتر، أو التبضع في كبرى الشوارع التجارية في العاصمة.

كما أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما نشرته الجمعة يصنف العاصمة باريس، ومدينة مرسيليا ومنطقة "بوش دو رون" المحيطة بها، مناطق حمراء من حيث مستوى خطورة تفشي الوباء.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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