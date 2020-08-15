قضية سد النهضة: تشديد مصري سوداني على التوصل إلى "اتفاق ملزم"

في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى الخرطوم السبت، شددت مصر والسودان على ضرورة التوصل إلى "اتفاق ملزم" بخصوص ملف سد النهضة المتعثر. كما أكد الجانبان، في بيان تلاه فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، على أن المفاوضات هي "السبيل الأمثل" لحل القضية التي تثير خلافا بين الدولتين وإثيوبيا.

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توصلت مصر والسودان السبت إلى أن الحل الأمثل لقضية سد النهضة هو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، وذلك في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء المصري للخرطوم.

وقال الجانبان في بيان تلاه فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني "إن المفاوضات هي السبيل الأمثل لحل قضية سد النهضة و(البلدان) يتطلعان لنجاح المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي".

وجاءت هذه الزيارة وسط توتر ناجم عن بناء أثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق. وكانت الخرطوم طلبت الإثنين تأجيل المفاوضات بشأن السدّ لمدة اسبوع لاجراء مشاورات داخلية.

الزيارة الأولى لرئيس الوزراء المصري

وزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي هي الأولى له للخرطوم منذ تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية في 2019، وهدفت إلى "تعزيز أوجه التعاون بين البلدين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) ورافقه فيها وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان والتجارة والصناعة.

والتقى مدبولي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو كل على حدة. كما أجرى مباحثات مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك .

وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

فرانس24/ أ ف ب

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