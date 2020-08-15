لندن تفرض حجراً صحياً على الوافدين من فرنسا وباريس تطلب وضع الكمامات في أحياء جديدة

ريمون رواغ ا ف ب

عنصر أمن فرنسي يسير في شارع في مدينة أرجيليس سور مير فيجنوب فرنسا في 13 آب/أغسطس 2020 لمراقبة وضع الكمامات

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لندن (أ ف ب)

دخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما الذي فرضته لندن على الوافدين من فرنسا التي تعهدت بفرض "إجراء مضاد"، حيّز التنفيذ السبت عند الساعة 03,00 ت غ بينما عاد تطبيق القيود في كافة أنحاء أوروبا تقريباً والحدّ من الاحتفالات مثل الحجّ إلى مزار لورد في فرنسا.

وفي مواجهة ارتفاع عدد الإصابات، أعادت الحكومة البريطانية السبت فرض عزل لمدة 14 يوماً على المسافرين القادمين من فرنسا وهولندا ومالطا، بعد أكثر من شهر على إعفائهم من ذلك، ما تسبب بعرقلة خطط مئات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلة الصيفية.

وكتبت الحكومة البريطانية في تغريدة السبت عند الساعة 03,00 ت غ أن المملكة المتحدة "توصي حالياً بعدم السفر غير الضروري" إلى فرنسا. وأضافت أنه بدأ فرض "حجر صحي لمدة 14 يوماً على الوافدين" من فرنسا وهولندا ومالطا.

ولم يكن أمام نحو 160 ألف بريطاني يتواجدون حاليا في فرنسا، ونحو 300 ألف فرنسي يقضون العطلة الصيفية في بريطانيا سوى ساعات قليلة للعودة إلى بلادهم قبل دخول القرار حيّز التنفيذ، تحت طائلة وجوب حجر أنفسهم عند عودتهم.

وتخشى بريطانيا الدولة الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا المستجدّ في أوروبا (أكثر من 41 ألف وفاة)، ارتفاع عدد الإصابات في وقت تسعى إلى إنعاش اقتصادها، الذي شهد انهياراً لا مثيل له في القارة.

وأعربت فرنسا عن أسفها للقرار البريطاني وأعلنت أنها ستتخذ "إجراء مضاداً".

وفي مشهد يعكس الحال في عالم يبدو أنه ينغلق مجدداً بعد رفع تدابير العزل مطلع الصيف، بات وضع الكمامات إلزامياً حتى في الخارج في بعض المدن الأوروبية على غرار بروسكل اعتباراً من الأربعاء.

وتتبع باريس حيث ينتقل الفيروس بسرعة مع معدّل عدوى بلغ 4,14% مقابل معدل وطني يبلغ 2,4%، الاتجاه نفسه: يجب وضع الكمامات اعتباراً من صباح السبت في أحياء جديدة، بينها الحي الذي يقع فيه متحف اللوفر وفي جزء من جادة الشانزيليزيه. وتُمنع التجمعات التي تضمّ أكثر من عشرة أشخاص ولا تحترم قواعد التباعد الجسدي.

- حجّ محدود إلى لورد -

في جنوب غرب فرنسا، سيتمّ تقليص احتفالات عيد انتقال العذراء التي تستقطب عادة حوالى 25 ألف شخص في مزار لورد، أحد أهمّ مواقع الحجّ المسيحي في العالم، إلى الحدّ الأدنى.

وقال مدير الحجّ الوطني فانسان كاباناك "سنتمكن من استقبال خمسة آلاف شخص في بازيليك القديس بيوس العاشر وخمسة آلاف آخرين في سائر المزارات" بسبب وباء كوفيد-19.

واعتباراً من الجمعة، بات وضع الكمامات إلزامياً في المزارات الدينية وفي الشوارع المحيطة بها. ويتمّ احترام هذا التدبير بشكل كبير.

في إسبانيا، يضع الجميع الكمامات في الخارج. إذ إنها تسجّل من جديد عدوى متسارعة: ثلاثة آلاف إصابة جديدة ليومين على التوالي ومئات البؤر الجديدة...

وتعتبر الحكومة أن "الخروج ليلاً" هو الأمر الذي تسبب بذلك ما دفعها إلى إغلاق الحانات والملاهي الليلية والحدّ من الزيارات إلى دور العجزة ومنع التدخين في الشارع وتشديد اجراءات المراقبة من جانب الشرطة.

وصنّفت ألمانيا إسبانيا باستثناء جزر الكناري التي يتردد إليها السياح الألمان كثيراً، ضمن قائمة الدول ذات المخاطر وفرضت بذلك على الوافدين منها اجراء فحص الكشف عن كوفيد-19 والخضوع لحجر صحي إلزامي.

على الحدود اليونانية، علق آلاف الألبانيين الذي يعملون في اليونان الجمعة، عندما كانوا يحاولون الدخول قبل دخول الأحد حيّز التنفيذ اجراء إلزامي يقضي بفرض تقديم نتيجة سلبية لفحص الكشف عن كوفيد-19.

وأودى كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 755 ألف شخص في العالم وأصاب أكثر من 21 مليوناً وتسبب بتداعيات اقتصادية دراماتيكية كما يُظهر الركود الذي ضرب بولندا للمرة الأولى منذ سقوط الشيوعية.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء بتسجيلها 167 ألفا و253 وفاة تليها البرازيل (105 آلاف و463) والمكسيك مع 55293 وفيات ثمّ الهند مع 48040 وفاة.

وسجّلت الولايات المتحدة التي تواجه ارتفاعاً في عدد الإصابات بالمرض منذ أواخر حزيران/يونيو، الجمعة أكثر من ستين ألف إصابة جديدة و1280 وفاة في يوم واحد، وفق تعداد أجرته جامعة جونز هوبكنز.

وستبقى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا مغلقة أمام الرحلات غير الضرورية حتى 21 أيلول/سبتمبر على الأقل، وفق ما أعلن جهاز الأمن الداخلي الأميركي.

من جهتها، شدّدت كوريا الجنوبية السبت القيود مقابل الخشية من تفش الوباء من جديد في سيول ومحيطها، بعد تسجيل أعلى عدد إصابات يومي خلال خمسة أشهر (166 إصابة جديدة ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 15039 إصابة و305 وفيات).

- آمال بإيجاد لقاح -

مقابل عودة الفيروس أو تواصل تفشيه، تُعلّق آمال على إيجاد لقاح، يبته مؤسسات عدة من مختلف أنحاء العالم.

وأبرمت الحكومة البريطانية اتفاقات جديدة مع مختبرات جونسون أند جونسون ونوفاراكس الأميركية، يشمل على تسعين مليون جرعة من لقاح.

وأعلن معهد بحوث فدرالي أميركي الجمعة تطوير سلالة من فيروس كورونا المستجدّ كي يتمّ حقنها ربما يوماً ما، إلى متطوعين بهدف التحقق من فعالية لقاحات تجريبية.

وأكد المعهد الأميركي للأمراض المعدية الذي يديره كبير أطباء البيت الأبيض أنطوني فاوتشي، أنه "بدأ مشروع تصنيع سلاسة يمكن أن تُستخدم لتطوير نموذج التهاب تجريبي للإنسان، إذا لزم الأمر".

ولم يتخذ المعهد أي قرار ولن يترتب عليه القيام بذلك قبل نهاية العام، عندما يُفترض أن تُعرف نتائج التجارب السريرية للمرحلة الأخيرة من ثلاثة مشارع متقدمة للقاحات مضادة لكورونا المستجدّ.

بورز-فمت/أم/اا

© 2020 AFP