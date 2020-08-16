إطلاق الصاروخ "أريان 5" من مركز كورو في غويانا الفرنسية

Handout وكالة الفضاء الأوروبية/اف ب

إطلاق الصاروخ "اريان 5" من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية في 16 آب/أغسطس 2020

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باريس (أ ف ب)

بعد إرجاء العملية ثلاث مرات، تم إطلاق الصاروخ "أريان 5" السبت من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، حسبما أعلنت مجموعة "أريانسبيس" على موقعها الالكتروني، موضحة أنه تمكن من وضع قمرين اصطناعيين للاتصالات وثالث للصيانة في المدار.

وعبر الرئيس التنفيذي للمجموعة ستيفان يسرائيل في بيان عن سعادته، موضحا أنه "في إطار هذه المهمة، أطلقت ثلاثة أقمار اصطناعية على متن أفضل صاروخ أريان 5 تم إطلاقه حتى الآن، ما يدل على القدرة التنافسية لحلولنا لإطلاق الصواريخ وقدرتنا على الابتكار باستمرار".

ولهذه المهمة، رفعت قدرة تحميل "أريان 5" بمقدار 85 كيلوغراما.

وأطلق الصاروخ الأوروبي عند الساعة 19,04 بتوقيت كورو (00,04 بتوقيت باريس) لمهمة استغرقت 48 دقيقة تقريبا بين إطلاقه وانفصال الأقمار الاصطناعية.

وكان يفترض أن يطلق الصاروخ في 28 تموز/يوليو لكن العملية أرجئت مرة أولى "للقيام بعملية تدقيق تقنية إضافية". ثم أرجئت مرة ثانثة بسبب "سلوك غير عادي لمسابر في خزان الهيدروجين السائل في الطبقة الرئيسية لتقنية التبريد (كريوتكنيك)".

ثم أرجئت العملية مرة ثالثة بسبب "ظروف جوية ناجمة عن رياح في الطبقات العليا".

وهذه أول عملية إطلاق صاروخ تقوم بها المجموعة منذ أن جمد "المركز الوطني للدراسات الفضائية" العمل في المركز الفضائي الأوروبي في منتصف آذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19.

وكان يفترض أن يتم إطلاق صاروخ أوروبي "فيغا" في منتصف حزيران/يونيو، لكن العملية تأجلت مرات عدة خصوصا بسبب أحوال جوية غير مؤاتية. وأعلن ستيفان يسرائيل السبت أن إطلاق "فيغا" بات مقررا في الأول من أيلول/سبتمبر.

ونقل "أريان 5" قمرين اصطناعيين للاتصالات (غالاكسي 30 وبيسات-4بي) لحساب مجموعتي التشغيل "انتلسات" و"بي-سات"، وآلية لصيانة الأقمار الاصطناعية (ميف-2) لحساب مجموعة "سبيسلوجيستيكس ال ال سي"، يفترض أن تلتحم مع جهاز آخر موجود في المدار (انتلسات 10-02).

وأوضحت "أريانسبيس" التي أطلقت بذلك للمرة الأولى آلية لصيانة الأقمار الاصطناعية أنها "بعد التحامها ستتحكم بمدار القمر الاصطناعي بمساعدة وسائلها الخاصة للدفع".

وأضافت أنه "بعد مهمتها لحساب +إنتلسات 10-02+، ستنفصل +ميف-2+ عن القمر الاصطناعي لتبقى مستعدة بانتظار زبون آخر".

وهذه عملية الإطلاق التاسعة بعد المئة لصاروخ "أريان 5"، والثالثة في 2020، حسب "المركز الوطني للدراسات الفضائية".

© 2020 AFP