اسرائيل تغلق منطقة صيد السمك في غزة بعد إطلاق صواريخ

محمد عبد ا ف ب

فلسطينيون ملثمون يجهزون بالونات حارقة بالقرب من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين على طول الحدود مع إسرائيل في 12 آب/اغسطس 2020

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الاسرائيلي الأحد إغلاق المنطقة البحرية لغزة ومنع بذلك صيادي السمك من العمل في البحر، بعد إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باتجاه الدولة العبرية.

وقالت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات) الهيئة التابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلية المكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية إن المنطقة البحرية أغلقت "فورا وحتى إشعار آخر (...) ردا على إطلاق بالونات حارقة وإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الاسرائيلية".

وتفرض اسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا عل القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة وتسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس) منذ أكثر من عقد.

وكانت اسرائيل قلّصت الأربعاء مساحة صيد السمك المسموح بها من 15 ميلا بحريّا إلى ثمانية أميال "بشكل فوريّ وحتّى إشعار آخر" بعد إطلاق هذه البالونات التي يسبب بعضها اندلاع حرائق في جنوب اسرائيل.

وقالت إدارتا الحرائق والإنقاذ الاسرائيليتان إن 19 هجوما فلسطينيا من هذا النوع سجلت يوم السبت وحده.

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن فجر الأحد أنّه شنّ سلسلة من الضربات على غزة ردّاً على إطلاق صواريخ من غزة.

وقالت الشرطة في بيان إن صاروخا سقط في قطاع مدينة سديروت المحاذي لقطاع غزة بالقرب من منزل ما اسفر عن سقوط جريح.

وأوضح الجيش الاسرائيلي أنه اعترض صاروخين آخرين بالمنظومة الاسرائيلية المضادة للصواريخ "القبة الحديدية".

وجاء ذلك بعد ساعات على إعلان الجيش الاسرائيلي مساء السبت أنه استهدف مواقع لحركة حماس بقصف جوي وبري ردّاً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وأوضح البيان أنّ السياج الأمني الفاصل بين القطاع الفلسطيني والدولة العبرية شهد مساء السبت مواجهات تخلّلها إقدام مجموعة من حوالى عشرة أشخاص على "حرق إطارات وإلقاء عبوات ناسفة وقنابل يدوية على السياج الأمني ومحاولة الاقتراب منه".

© 2020 AFP