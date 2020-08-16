الاتحاد الاوروبي يدعو أنقرة إلى وقف أنشطتها للتنقيب عن الغاز "فورا"

ستيفاني لوكوك تصوير مشترك/ا ف ب

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزي بوريل خلال مجلس لوزراء الخارجية الأوروبيين في 13 تموز/يوليو 2020 في بروكسل

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بروكسل (أ ف ب)

دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد أنقرة إلى أن توقف "فورا" أنشطتها للتنقيب عن الغاز في المتوسط، بعد اعلان تركيا توسيع هذه العمليات.

وقال بوريل في بيان نشره مكتبه إن "ما اعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن".

واضاف أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط، "يساهم هذا الاعلان في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات" كما لن يساهم في خفض حدة التوتر الذي "هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة كما أكد مجددا وزراء الخارجية الجمعة" خلال اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية الأوروبيين.

ودعا بوريل "السلطات التركية إلى وقف أنشطتها فورا واطلاق حوار بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي".

واعلنت تركيا الأحد أنها ستوسع نطاق عملياتها لاستشكاف حقول الغاز في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر.

وفي مذكرة نشرت الليلة الماضية، ذكرت البحرية التركية أن سفينة "يافوز" للتنقيب عن الغاز المنتشرة قبالة سواحل قبرص منذ أشهر، ستقوم بأنشطتها من 18 آب/أغسطس إلى 15 أيلول/سبتمبر جنوب غرب الجزيرة.

وخلال اجتماع الجمعة دعا وزراء الخارجية الأوروبيون تركيا إلى "خفض حدة التوتر فورا وإعادة تحريك الحوار".

وفي تموز/يوليو كلف بوريل التحضير "لتدابير مناسبة لمواجهة التحديات التي تطرحها تركيا".

وتعهد أن يعرض على الوزراء عدة خيارات خلال اجتماعهم في برلين نهاية آب/أغسطس. والإجماع ضروري لفرض عقوبات.

© 2020 AFP