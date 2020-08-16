المئات يتظاهرون في مدريد رفضا لوضع الكمامة

خافيير سوريانو اف ب

متظاهرون في مدريد ضد وضع الكمامة اتقاء لكوفيد-19 في 16 اب/اغسطس 2020

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مدريد (أ ف ب)

على وقع هتافات "حرية"، تظاهر المئات الاحد في مدريد رفضا لوضع الكمامة الالزامي ولتدابير أخرى تم فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجمع الحشد الذي لبى دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل علم إسباني عملاق في ساحة بوسط العاصمة الاسبانية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها "الفيروس غير موجود" و"الكمامة تقتل" و"لسنا خائفين".

وقالت بيلار مارتن (58 عاما) المتحدرة من سرقسطة (شمال شرق) إنها جاءت للمشاركة في التحرك لانها تعتقد أن حكومات العالم اجمع تغالي في عدد الاشخاص المصابين بهدف الحد من الحريات العامة.

وصرحت لفرانس برس "إنهم يجبروننا على وضع الكمامات، يريدون عزلنا، ليست سوى أكاذيب".

ولوحظ أن عددا كبيرا من المتظاهرين لم يضعوا كمامات رغم أنها باتت إلزامية في الاماكن العامة في اسبانيا.

وفي مرحلة اولى، فرض وضع الكمامة بداية أيار/مايو في وسائل النقل المشترك قبل أن يتم توسيع نطاق الاجراء في بلد ناهز فيه عدد الوفيات بكوفيد-19 29 الفا.

وتأتي هذه التظاهرة بعد يومين من إعلان الحكومة فرض قيود جديدة بينها إغلاق النوادي الليلية وحظر التدخين في الامكنة التي يستحيل فيها التزام التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين.

© 2020 AFP